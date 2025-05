Finalmente playoff. Dopo mesi di imprese, di record, di emozioni vibranti e di partite interlocutorie, da questo momento in poi la Comal Civitavecchia Volley entra nel finale di stagione di serie C per poter raggiungere la tanto ambita promozione in B2. D’ora in poi non ci saranno più rallentamenti, il campionato avrà un innalzamento continuo di prestazioni per poter arrivare alla festa conclusiva, che speriamo che ci sia. Le coccinelle sono state inserite nel girone D, formato da tre squadre ed al termine del quale passerà solamente la prima in B2. Per la seconda e la terza non andrà malissimo, perché ci sarà comunque l’accesso alla finale playoff, dove ci sarà un altro posto in palio per il salto di categoria. Ma torniamo all’oggi, perché questa domenica alle ore 17 prenderà il via la partita contro Terracina, che ha vinto il girone A, quello dove era inserita la 3epc Asp, con un punto di margine nei confronti di Tor Sapienza Volley Friends. Le rossonere avranno il vantaggio di aver potuto preparare questi playoff con tanto tempo a disposizione, poiché da tempo si sapeva che ci sarebbero stati e perché il primo posto è stato ottenuto con diverse giornate d’anticipo, rendendo così completamente inutili gli incontri di queste settimane. Pignatelli ha dato un po’ di spazio a chi ne aveva avuto meno nel corso del percorso, ma, sostanzialmente, ha confermato in campo il gruppo delle titolari, con la volontà di non perdere la forma acquisita in questi mesi e per sperimentare ogni soluzione, così da andare a Terracina con le idee completamente chiare. La Comal giunge a questi playoff con una rosa presente al 100%, dopo un periodo sfortunato con le palleggiatrici, per gli infortuni di Faedda e Vaccarella. Intanto nuova soddisfazione per la Cv Volley. Giovanni Flavio Bitetti è stato convocato al CQR per prendere parte agli allenamenti di selezione per la Rappresentativa Regionale Giovanile Maschile. Su indicazione dei Selezionatori Regionali Matteo Antonucci, Giulio Morelli e Alberto Giordano Zingaretti, Giovanni Flavio é stato inserito nell'elenco dei 18 atleti che domani avranno l'opportunità di dimostrare le proprie capacità per ricavarsi un posto nella Rappresentativa Regionale Maschile. «È un orgoglio per noi essere inseriti ancora una volta con uno dei nostri atleti all'interno del circuito del CQR - afferma la Presidente Viviana Marozza - È la sana conferma che il lavoro svolto in qualità e assecondando il desiderio di crescita degli atleti è la strada migliore da percorrere». Bitetti infatti aveva iniziato la stagione esprimendo ai propri coach Andrea Gabelli ed Evelin Guanà il desiderio di migliorare per avere l'opportunità di tentare di essere apprezzato per le proprie qualità tecniche dai selezionatori CQT e CQR. La valutazione quotidiana della sua crescita e tanto lavoro in palestra con l'esperienza nei campionati di U19M, Prima Divisione Maschile e Serie D Maschile con la Roses Hotels, hanno portato a questa importante convocazione. «Auguriamo un grande in bocca al lupo a Giovanni – conclude Marozza – e speriamo che il coinvolgimento di tanti atleti del nostro vivaio nelle rappresentative territoriali, regionali e anche nazionale, come lo scorso anno con l'esperienza di Cristina Camilli e Alessia Faedda al Club Italia del Centro, possa essere d'ispirazione per tutti gli atleti della società e una calamita per i tanti giovani del territorio desiderosi di iniziare un percorso sportivo nella pallavolo».

