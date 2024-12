Sette su sette. Stiamo parlando di quanto fatto nella prima parte di stagione dalla Comal Civitavecchia Volley.

Percorso senza macchie per la squadra allenata da coach Alessio Pignatelli, che ha avuto ragione anche sul parquet del Sabaudia, valevole per il campionato di serie C.

Un 3-0 che non lascia nulla di intentato, con Guidozzi e compagne dominatrice del campo, sin dalle prime fasi di gioco.

La Comal continua a rimanere al comando del girone B con due punti sulla più attrezzata inseguitrice, ovvero l'Antares Roma.

«Abbiamo dominato - dichiara il tecnico della Comal Civitavecchia Volley, Alessio Pignatelli - la sensazione è stata di superiorità in questa gara. Bene in ogni fondamentale, in trasferta e comunque contro una squadra ben messa in classifica. Sono molto soddisfatto - conclude l’allenatore rossonero - e spero che queste gare ci diano una ulteriore spinta».

