La Comal Civitavecchia Volley vuole salutare al meglio il pubblico della palestra dell’istituto Marconi. Dopo l’esordio vincente nel campionato di serie C, con un’affermazione senza macchie contro Colli Albani, c’è tutta la voglia di ripetersi per le rossonere, che alle 18.30 riceveranno la visita di Green Volley a via Corradetti.

Una gara che non dovrebbe creare grosse insidie al sei più uno di Alessio Pignatelli, fortemente votato a stare sin da subito con le migliori del lotto, in un girone la cui lotta per il vertice potrebbe vedere un duello tra le coccinelle e la Luiss, che l’anno scorso ha ottenuto l’accesso ai playoff anche grazia alla presenza come opposto della civitavecchiese Vittoria De Benedictis.

«Vogliamo ripartire insieme al nostro pubblico – dichiara la capitana Veronica Guidozzi – abbiamo fatto molto bene all’esordio ed è chiaro che vogliamo proseguire su questo binario. La prima gara in casa è sempre la più importante, dobbiamo dare il massimo. Onestamente non ci aspettavamo la mancata promozione in B2, smaltire la delusione è stata difficile e forse non è ancora del tutto smaltita. Ci attende un campionato di altissimo livello dove vogliamo essere protagoniste».

Il periodo precampionato non è stato affatto semplice per le civitavecchiesi, che hanno dovuto fare i conti con diversi acciacchi, cosa che non gli ha consentito di presentarsi al meglio al torneo Perla del Tirreno a Santa Marinella. Ma le fatiche di settembre sembrano ormai alle spalle, con i nuovi arrivi che si stanno inserendo sempre di più.

«La prima partita è sfilata via molto bene – dichiara Alice Patrizi, schiacciatrice che lo scorso anno è stata promossa in serie B2 con Viterbo – vedo un gruppo molto unito, tassello contro tassello proveremo a crescere sempre di più in questo nuovo campionato. Ora che ne faccio parte vedo tutta un’altra prospettiva, le ragazze sono molto affiatate. Sono stata accolta subito bene».

