La Fipav Lazio ha reso noto data e luogo della finale playoff della Comal Civitavecchia Volley. Le rossonere se la dovranno vedere, per la quinta volta stagionale contro Antares Roma. E l’incontro più importante della stagione si giocherà proprio nella capitale, sabato alle 18.30 al PalaFonte. E’ un impianto che non fa tornare buoni ricordi a coach Alessio Pignatelli, che proprio lì perse la finale playoff nel 2018, quando allenava l’Asp, contro Talete, dopo una battaglia lunghissima, conclusa solo al tie break, condito anche da alcune decisioni arbitrali non particolarmente condivise dalle rossoblu.

La speranza è che questa volta vada diversamente, con le coccinelle che meritano di salire in serie B2, dopo una stagione vicina alla perfezione, con una sola sconfitta in 28 partite disputate da ottobre ad oggi in campionato. Sicuramente la società della presidentessa Viviana Marozza è pronta per dare il sostegno e la carica giusta ad una squadra che negli ultimi anni ha regalato una miriade di soddisfazioni.

@RIPRODUZIONE RISERVATA