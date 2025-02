Mercoledì prossimo l’ultimo appuntamento di campionato Under 14 femminile al Marconi alle 17.15 per confermare qualificazione e primo posto.

La società ha voluto invitare tutti i tifosi e gli appassionati per sostenere le atlete rossonere.

Con la vittoria per 3-1 nel derby, disputato sabato contro il consorzio Volley Etruria+, la squadra CV Volley & Anguillara sul parquet del Palazzetto dello Sport ha messo una seria ipoteca sul primo posto in classifica e sulla qualificazione alle Final Four.

La qualificazione, che verrà confermata con l’ultima partita di campionato di mercoledì 19 al Marconi, è espressione di un gruppo solido, nato dalla collaborazione con l’ASD Anguillara Volley e che vede la partecipazione dello stesso gruppo anche al campionato U16F.

«Voglio ringraziare tutti i tecnici che insieme a me lavorano con queste atlete e in particolare Simone Rubini, Giancarlo De Gennaro, Saverio Fagiani, Chiara Ventura, la dirigente Cinzia Fois e la società Anguillara nella quale abbiamo trovato un’ altro importante partner tecnico. Un grazie a tutti i genitori che sono sempre disponibili per mille trasferte per entrambi campionati – ha affermato coach Cesarini – Voglio fare i complimenti alle ragazze avversarie che si sono battute come leoni e del cui valore sono fiero perché ho dato un contributo al percorso di molte di loro lo scorso anno. Infine voglio fare i complimenti alle giocatrici della nostra squadra che, in una condizione mentale alquanto complessa, ha espresso una ottima pallavolo considerato che diverse di queste atlete sono al secondo anno di pallavolo. Le ragazza hanno interpretato con la giusta serenità la gara. Ci godiamo questo primo posto che ci vale la quasi matematica qualificazione alle Final Four Provinciali, augurando alle nostre avversarie di reincontrarci nella Finalissima».

