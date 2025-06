Si è svolto senza intoppi il raduno della nazionale italiana senior femminile di hockey in line. Presso il PalaMercuri, nel weekend appena trascorso, le azzurre si sono preparate in vista dell'Europeo che si giocherà a Cittadella (Padova) dall'8 al 12 luglio.

Agli ordini del coach Juraj Franko, la nazionale si è allenata al meglio nonostante le temperature torride grazie alla perfetta macchina organizzativa della Cv Skating.

«Siamo lieti che sia andato tutto per il meglio - afferma il presidente Riccardo Valentini - e altrettanto lieti che la federazione ci abbia affidato ancora una volta la parte logistica per la preparazione per un evento così importante. E' sintomo di quanto il nostro club sia ben considerato ai piani alti e di come le nostre capacità organizzative siano universalmente riconosciute. Il mio grazie ai volontari della Cv Skating ed il nostro più caloroso in bocca al lupo alle ragazze per l'Europeo che si accingono ad affrontare».

Le atlete Cv Skating presenti al raduno: Eugenia Pompanin, Veronica Novelli, Laura Giannini, Federica Ercolani, Letizia Barocci, Gloria Padovan. Nel prossimo weekend, (4-6 luglio) ad allenarsi presso il PalaMercuri sarà la nazionale italiana junior femminile.