Cuore e grinta e la vittoria è servita. Un successo per 2-1 che permette ai verdeazzurri ora di essere padroni del proprio destino per giocare lo spareggio salvezza in casa con il vantaggio del doppio risultato. A Pianoscarano i ceriti hanno vinto al termine di una vera battaglia, i padroni di casa non hanno regalato nulla, volevano salutare i propri tifosi con un successo. Il Città di Cerveteri è stato determinato e concreto, ha attaccato dall'inizio sfiorando il vantaggio nei primi minuti con Patrascu e Tombesi. Il gol arrivava al 23' con Gabrielli che insaccava con un preciso diagonale da fuori area. Il Pianoscarano, però, nel miglior momento dei verdeazzurri trovava il pareggio al 40' con Pesci che ribadiva in rete in una mischia da calcio d'angolo. Nel secondo tempo il Città di Cerveteri saliva in cattedra, il tecnico Marco Ferretti effettuava un valzer di sostituzioni, gradualmente i ceriti chiudevano i viterbesi nella loro metà campo.

Il vantaggio era nell'aria, arrivava al 75' con Falco che metteva in rete una respinta della difesa di casa. Nel finale il Pianoscarano tentava l'assalto ma la retroguardia etrusca resisteva, portando a casa tre punti di vitale importanza. Nel prossimo turno il Città di Cerveteri riceverà il Santa Marinella, con un successo si garantirebbe il playout allo stadio “Galli”. Ma potrebbe bastare anche un pareggio se il DuepigrecoRoma non vincesse in casa della lanciatissima Ostiantica. A fine gara grande soddisfazione nello spogliatoio verdeazzurro per un successo meritato e fortemente voluto.

L’ANALISI DI MISTER FERRETTI. «La squadra è scesa in campo molto carica - commenta il tecnico Marco Ferretti - in settimana avevamo preparato minuziosamente il match, sapendo che il Pianoscarano non avrebbe concesso nulla. Il Città di Cerveteri è stato concreto, non abbiamo prestato il fianco alle loro offensive, siamo consapevoli delle nostre possibilità. È stato un turno decisivo, ora dipende tutto da noi, intravediamo finalmente la possibilità di giocare lo spareggio davanti ai nostri tifosi. Un traguardo straordinario considerando che pochi mesi fa il Città di Cerveteri sembrava spacciato e incapace di reagire. Con il Santa Marinella sarà un derby all'ultimo sangue ma siamo pronti a regalare un'altra gioia ai nostri sostenitori che anche a Pianoscarano ci hanno seguito in massa».

Gli sportivi ceriti sono già mobilitati per l'ultimo turno del campionato di Promozione, il derby con il Santa Marinella è uno degli appuntamenti più attesi, tra le due tifoserie esiste un'antica rivalità che affonda le radici nel passato.

