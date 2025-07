Nel corso di una conferenza stampa che si è svolta al Roma Club, la Csl Soccer ha annunciato i primi tre inserimenti nella rosa che affronterà il prossimo campionato di Seconda Categoria. I leoni vogliono disputare un torneo di tutto rispetto, per cui hanno pensato di aggiornare la rosa, inserendo elementi in grado di elevare la caratura del gruppo e lottare, si spera, per un posizionamento in alto nella classifica. A far parte del gruppo di mister Tommaso Valente saranno in tre, ma prossimamente ci saranno altri annunci.

Dentro due ex difensori del Quartiere Campo dell’Oro, con cui hanno collaborato per il salto fino in Prima Categoria. Si tratta di Antonio Palomba e Marco D’Andrea, con quest’ultimo che torna in rossoblu, avendo già vestito questi colori ai tempi della Prima Categoria. Ufficiale anche l’arrivo dall’Atletico Santa Marinella dell’attaccante esterno Antonio Giammusso, conosciuto in città anche per il suo impegno politico con la Lega, che attualmente lo vede presente nel consiglio di Città Metropolitana.

«Dopo aver vissuto una stagione molto positiva, vincente e avvincente – dichiara il presidente Marco La Camera – ci stiamo preparando nel migliore dei modi per affrontare la nuova avventura col nostro grande amico e capitano, giocatore, allenatore Tommaso Valente, che insieme al lavoro del direttore sportivo Marco Passerini stanno mettendo insieme gli innesti che, speriamo, ci facciano continuare i risultati intrapresi da due stagioni a questa parte».

«Il mercato ancora non è chiuso – commenta mister Tommaso Valente – stiamo cercando ancora 2-3 ragazzi per completare del tutto la rosa. Non vogliamo ingressi solo di numero, ma di qualità, come dicevo già prima, sia al presidente che a Marco Passerini, il nostro direttore sportivo. Non abbiamo fretta. Ci servono giocatori di categoria importante e io penso che da qualche categoria superiore qualcuno potremmo prenderlo. Adesso partiranno tutti in preparazione, ma poi si dovranno fare delle scelte nelle rose, perché non si può tesserare 40 giocatori, in quanto per un allenatore diventa difficile gestirli. Antonio Giammusso è un giocatore d'esperienza e ha fatto anche l'Eccellenza alla Corneto, Marco D'Andrea ha fatto fino già con noi prima con la CSL. Antonio Palomba è un buon difensore, ha vinto gli ultimi due anni due campionati col Qco ed è un bravissimo ragazzo. La rosa già è competitiva, però ci servono ancora un attaccante, un esterno alto e un buon centrocampista».

