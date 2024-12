Questa mattina a Civitavecchia presso la piscina Centumcellae si è svolta la conferenza stampa di presentazione di "Insieme per lo sport - Civitavecchia 2024".

Il progetto, promosso dal CSI Roma in collaborazione con ENEL, si pone l’obiettivo di sostenere le associazioni sportive del territorio di Civitavecchia impegnate in varie attività.

Nel corso della presentazione, moderata dal giornalista Giampiero Spirito, sono intervenuti rappresentanti delle istituzioni, del mondo dello sport e del territorio, sottolineando il valore dello sport come strumento di crescita e coesione sociale.

Così Daniele Pasquini, presidente del CSI Roma: «Lo sport è uno strumento semplice per affrontare la complessità, ma deve arrivare a tutti. A Civitavecchia tante società sportive coinvolgono molte persone. Lo sport è ovunque: una leva che offre tanti punti di appoggio. Parafrasando Archimede, potremmo dire “Datemi lo sport e solleverò il mondo”. La capillarità dello sport riesce a essere trasversale, parlando a tutti i ceti sociali. È un collante sociale e può diventare un agente trasformativo per il territorio. Grazie alla collaborazione con ENEL abbiamo scommesso sullo sport come risorsa per la comunità. Questo progetto consolida una rete che rafforza la presenza trasformativa dello sport sul territorio».

Queste le parole di Rosario Marzullo, responsabile Affari Istituzionali Area Tirreno Adriatica di ENEL Italia: «Come Enel crediamo molto nei valori dello sport. Negli ultimi anni abbiamo rafforzato il nostro affiancamento al mondo sportivo. In virtù di questo legame storico con la città di Civitavecchia, abbiamo voluto sostenere anche quest’anno le associazioni sportive locali con questa iniziativa, in cui crediamo fortemente come strumento di coesione sociale e sviluppo del territorio. L’intenzione è di proseguire ancora per il prossimo anno dedicando un’attenzione particolare alle marginalità sociali».

A fargli eco Marco Piendibene, sindaco di Civitavecchia: «Grazie a ENEL e al CSI Roma per la disponibilità a collaborare a questo progetto di sostegno allo sport a Civitavecchia. La nostra città ha dato i natali a campioni di alto livello, ma lo sport di base è altrettanto importante, soprattutto per il suo valore sociale. In passato si cresceva per strada, oggi lo sport di base offre un’importante opportunità di socializzazione e un contesto valoriale che aiuta anche le persone meno abbienti. Lo sport non è solo salute, ma anche una scuola di vita. Per questo, come amministrazione, crediamo sia fondamentale dare a tutti la possibilità di fare sport. Progetti come ‘Insieme per lo sport’ vanno proprio in questa direzione, e il sostegno di partner importanti come il CSI Roma ed ENEL è essenziale».

Infine Patrizio Pacifico, delegato allo Sport del Comune di Civitavecchia: «Un grande grazie al CSI Roma ed ENEL per il loro impegno nello sport e per il sostegno al territorio. Lo sport è uno strumento prezioso ed efficace per le giovani generazioni. Grazie a sinergie come questa tra Istituzioni, Aziende e Associazionismo, possiamo aiutare sempre più ragazzi ad avvicinarsi allo sport».

Il progetto "Insieme per lo sport - Civitavecchia 2024", partito ad agosto, ha sostenuto le attività di 14 associazioni sportive impegnate quotidianamente sul territorio di Civitavecchia. Numerose le attività sportive proposte: dalla pallacanestro al calcio, dal nuoto alla pallavolo,dal pattinaggio al padel, oltre a beach volley, difesa personale, beach tennis e tanto altro. Nelle varie realtà sono stati coinvolti atleti ed atlete di tutte le fasce di età, coinvolgendo anche persone con disabilità.

ENEL, azienda già impegnata a Civitavecchia in progetti a sostegno dell'attività sportiva, anche quest'anno ha deciso di continuare a sostenere le realtà sportive locali con il supporto organizzativo del CSI Roma.

Il Centro Sportivo Italiano si è sempre contraddistinto per il suo impegno a favore delle società sportive di base per realizzare la mission di educare attraverso lo sport.

