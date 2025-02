Il Fiumicino, seppur a poca distanza dalla zona playout ricoperta dalla Luiss, è sempre più ultimo in classifica. Che faccia fatica ad ottenere punti è sotto gli occhi di tutti e distanza di pochi giorni dalla sconfitta esterna, rimediata per 2-0 in favore della Boreale, perde anche la 23esima giornata del girone A di Eccellenza laziale. In questo turno, di fronte ai propri tifosi e presso l'impianto sportivo “Pietro Desideri”, è stato il Colleferro a sconfiggere i ragazzi di mister Lodi con il passivo finale di 2-4. La rete iniziale realizzata da De Nicola, per il Fiumicino, ha illuso tutti quanti. Passa una mezz'ora di gioco e gli ospiti rimontano il passivo, dilangando e concludendo il primo tempo sul momentaneo 1-3, con le marcature di Alessandro, Vestenicky e Treccarichi. Seconda frazione di gioco che riparte all'insegna del controllo da parte del Colleferro, che al 70' trova anche il gol dell'1-4, targato nuovamente Alessandro. Fiumicino che al 92', grazie a Lombardi, trova - seppur ininfluente in termini di risultato - la rete del definitivo 2-4.

