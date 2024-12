Il Rugby Civitavecchia si prepara a un'importante sfida in trasferta contro il Prato, una squadra carica e determinata a salire di categoria, con un'abilità consolidata nelle partite casalinghe.

Dopo aver conquistato una vittoria significativa contro il Primavera, i biancorossi si trovano di fronte a un ostacolo impegnativo che richiede concentrazione e determinazione.

La distanza di 289 chilometri tra Civitavecchia e Prato non è solo geografica, ma rappresenta anche una sfida mentale e fisica per il team.

Il match sarà una prova cruciale per entrambe le squadre, mettendo in mostra la capacità di reazione in un momento critico del campionato.

Il pronostico sembra pendere a favore dei padroni di casa toscani. I rossoazzurroverde hanno sorpreso con una prestazione eccezionale nell'incontro precedente, imponendosi con un punteggio di 47-24.

Ora, il Civitavecchia cerca di invertire il risultato, consapevole che sarà necessaria una prestazione impeccabile da parte del roster di Bona-LoGreco.

L'obiettivo del Rugby Civitavecchia è chiaro: rientrare in corsa per la promozione di categoria.

Tuttavia, il cammino sarà difficile, specialmente considerando che molte delle partite del girone di ritorno saranno contro le dirette concorrenti in trasferta.

Bona-LoGreco possono contare su un solido roster, che si sta affermando nella categoria e che aspira a obiettivi ancora più ambiziosi. La determinazione e la volontà di raggiungere gli obiettivi prefissati sono palpabili nell'ambiente del Civitavecchia.

La sfida sarà intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo sul campo.

Gli allenatori del CRC sono consapevoli delle sfide che li attendono e dell'importanza di una prestazione di alto livello.

«Abbiamo la possibilità di dimostrare il nostro valore, a prescindere dal risultato finale. Nello sport come nella vita è quello che facciamo in campo che conta, non quello che diciamo. Noi dello staff tecnico abbiamo grande fiducia nei nostri ragazzi», affermano con determinazione.

L'entusiasmo nelle file del Civitavecchia è palpabile, mentre il club si prepara per l'importante sfida contro il Prato.

La vigilia della trasferta rappresenta un momento di riflessione e di proiezione verso il futuro del Club del Moretti Della Marta, conscio delle sfide e delle opportunità che il cammino riserva.

©RIPRODUZIONE RISERVATA