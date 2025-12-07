Continua la marcia vincente per il Civitavecchia Rugby che centra il quinto successo consecutivo e rimane in testa alla classifica a punteggio pieno. Nel match giocato al Moretti Della Marta gli ospiti della Lazio si sono dovuti inchinare ai civitavecchiesi che hanno vinto per 59-10, conquistando tutti e cinque i punti grazie al bonus offensivo. Per i biancorossi doppia meta di Lottering e Castellucci, quest’ultimo premiato come man of the match, e una a testa per Cozzi, Auriemma, Cicchinelli, Bartolini e D’Onofrio.

Tra le buone notizie di giornata ci sono stati gli esordi in campo per i classe 2005 Lorenzo Floridi e Cristian Bartolini, quest’ultimo tra l’altro con meta realizzata, ma anche gli ingressi del classe 2003 Gabriele Schiavi e dell’altro 2005 Tommaso Rubini. Segno che la capolista del campionato punta a vincere le gare ma al tempo stesso sta dando sempre più spazio ai tanti giovani presenti in squadra per guardare sia al presente che al futuro.

«Abbiamo iniziato la gara con tanta organizzazione – ha commentato Lorenzo Fabiani – e trovato sempre maggiore confidenza. Ci aspettavamo un inizio di campionato così e vedo nelle facce dei miei compagni quello spirito che porta poi a fare questi risultati. Non era semplice trovare l’amalgama con 17 giocatori nuovi in squadra ma tutto sta proseguendo per il meglio. Ragioniamo di partita in partita e passo passo per cercare di migliorare ancora».

