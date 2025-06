Buonissima notizia per il rugby civitavecchiese, quella giunta nei giorni scorsi non per quanto riguarda la palla ovale in sè stessa, ma per quanto avvenuto per un ragazzo conosciuto nel movimento rugbystico locale. Operazione riuscita con ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro ad Alessio Scotti, giocatore della prima squadra del Crc, dall’equipe del dottor Andrea Gattelli e dal dottor Ferdinando Iannotti dell'Ospedale San Paolo, per la precisione al reparto di Ortopedia e Traumatologia.

«Questo reparto del nosocomio cittadino - affermano dalla società del presidente Andrea D’Angelo - considerato da tempo un'eccellenza in termini di professionalità ed efficienza, dove l'attenzione alle esigenze mediche e funzionali del paziente viene messa al primo posto, professionalità, serietà e tantissima umanità da parte di tutto il personale.

Un ringraziamento da tutta la famiglia biancorossa a tutta l'equipe del reparto di ortopedia, tutto il personale di sala operatoria del reparto dell’ospedale di Civitavecchia per l’assistenza e la cura dedicata al nostro rugbista biancorosso.

Alessio ti attendiamo al Moretti Della Marta per vederti giocare insieme ai tuoi compagni di gioco».

Intanto la società biancorossa sta proseguendo il suo lavoro per definire quale sarà il gruppo che affronterà il prossimo campionato di serie A, nel quale, come già detto nelle scorse settimane, ci sarà meno pepe rispetto al passato, in quanto la Federugby ha deciso di cambiare formula ed ha cancellato le retrocessioni per il prossimo campionato cadetto.

