Il Civitavecchia Rugby prosegue l’attività per far conoscere il suo meraviglioso sport a ragazze e ragazzi di tutte le età. Inizierà domani il progetto “Il Rugby incontra la scuola 2025”, in programma la mattina al Moretti Della Marta. La prima giornata si svolgerà domani con gli studenti del Liceo Scientifico Galileo Galilei quando al campo da rugby arriveranno 86 ragazzi di quattro classi.

Il 10 novembre sarà invece la volta dei 60 studenti delle superiori dell’istituto Marconi. Il programma prevede tra le 8.30 e le 9 l’accoglienza e l’ingresso in campo, dalle 9 alle 10.45 i percorsi motori e le attività in gruppi, dalle 10.45 alle 11 la pausa con la merenda e infine dalle 11 alle 12.30 il Torneo di Rugby Tag. Saranno 4 le attività previste per far conoscere meglio il rugby attraverso percorsi motori, esercizi ed esperienze pratiche: “Il passaggio e le sue regole”, “La rimessa laterale e le sue regole”, “Il placcaggio e le sue regole” e “Il rugby tag e le sue regole”.

