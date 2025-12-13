Chiudere al meglio il 2025 e festeggiare un Natale in testa alla classifica. E’ l’obiettivo del Civitavecchia Rugby che domenica torna in campo nella sesta giornata del campionato di serie A. I biancorossi sono attesi dall’ostica trasferta sul campo del Paganica con inizio alle 14.30. Da una parte ci saranno i civitavecchiesi primi in classifica a quota 25 e reduci da cinque vittorie su cinque partite disputate, dall’altra gli abruzzesi che dopo un ottimo inizio hanno perso le ultime due sfide disputate e hanno 13 punti. Nella passata stagione il Crc vinse in casa del Paganica di misura per 31-30 al termine di una gara equilibratissima.

«Affrontiamo una squadra molto fisica – commenta coach Umberto De Nisi – con un paio di giocatori molto interessanti. Una trasferta insidiosa anche perché loro arrivano da due ko e vorranno rifarsi. Per noi sarà un’altra prova di maturità e mi aspetto una gara vera e combattuta e molto intensa».

