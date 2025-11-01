Torna in campo il Civitavecchia Rugby, reduce da due successi pieni di fila. Il Moretti Della Marta sarà teatro domani, alle 14.30, della terza giornata d’andata di serie A, girone 4, che vedrà i biancorossi ospitare l’Us Roma Rugby. Guardando la classifica, che vede i civitavecchiesi primi a quota 10 e i romani ultimi ancora fermi a zero punti, si potrebbe pensare ad una gara dal pronostico scontato che però dovrà essere confermato dal campo.

«Veniamo da due vittorie piene – spiega coach Umberto De Nisi – ma questo non vuol dire che possiamo permetterci di abbassare la soglia dell’attenzione. Rispettiamo molto i nostri prossimi avversari che da neopromossi domenica scorsa hanno fatto soffrire L’Aquila. Mi aspetto disciplina e ordine e dobbiamo confermare di saper giocare di squadra come fatto nelle prime due partite. Mi aspetto anche un pubblico che risponda presente come successo due settimane fa perché abbiamo bisogno di loro per continuare le nostre belle prestazioni».

