Nella quinta giornata di campionato di Serie A girone 3 la Polisportiva Paganica Rugby 1969 ospita domani pomeriggio alle ore 14.30 al campo da rugby “Paganica” il Civitavecchia Rugby Centumcellae. Una partita da seguire con attenzione, perché se è vero che il Paganica ha raccolto solo un punto fino ad oggi tutte le squadre del girone appaiono di un’altra dimensione rispetto alle contendenti sin qui incontrate, gli scontri diretti hanno importanza vitale non solo ai fini della classifica, ma anche ai fini emozionali e caratteriali.

«Nello sport - afferma lo staff tecnico biancorosso - si vive il presente, questo vale per lo staff, per la società e i giocatori. Parlando con la squadra facciamo presente che il gioco, l’allenamento e l’impegno fanno parte della nostra vita, perché se si sceglie di fare sport ad alto livello dobbiamo preoccuparci dell’attività quotidiana. Con questa stagione ci portiamo dietro tante cose positive e sarebbe un peccato non darle valore. Ogni giocatore è molto focalizzato sul presente e questo deve essere il totem, simbolo del gruppo o della società stessa, perché condividiamo tanto; questa stagione è frutto di grande lavoro e sacrifici da parte di tutti».

Il Civitavecchia Rugby Centumcellae non si può permettere di sbagliare, in questa stagione all’esordio ha avuto una sconfitta, poi di seguito si è assestato il roster e tipo di gioco, nonostante le sconfitte con il Livorno e Prato l’agire insieme per raggiungere un obiettivo condiviso è risultato di seguito convincente contro il Primavera. Il Rugby Civitavecchia ha un rullino di marcia, anche se altalenante e con importanti assenze di giocatori, positivo fatto di punti e le statistiche lo vedono all’ottavo posto del girone. La fase offensiva 96 punti fatti e 121 subiti, forse quest’ultimo è il dato da verificare con attenzione perché è in negativo di 25 punti.

«C’è una condizione fisica su cui abbiamo fatto un bel lavoro nelle ultime due settimane - conclude lo staff tecnico - e poi c’è una condizione tecnica individuale e di squadra, e queste partite, come quella col Paganica, servono a verificarla. Ogni partita ha la sua storia, dobbiamo essere bravi a ricaricare le batterie e non pensare al risultato della gara precedente, ma a quello che dobbiamo fare nella prossima. Sono partite decisive, le viviamo come momenti importanti dandogli la giusta dimensione».

Dunque, per entrambe le squadre questa partita sarà un banco di prova importante per testare ambizioni e game plan.

