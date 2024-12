Il Civitavecchia Rugby Centumcellae prova a tornare alla vittoria con un match in trasferta nel campionato di Serie A. Domani pomeriggio alle ore 14.30, a causa dell’arrivo dell’ora solare, i biancorossi saranno di scena a Roma, nel complesso residenziale Corviale, contro il Villa Pamphili. Per la squadra di coach Umberto De Nisi e del direttore tecnico Marian Neagos ci sono le basi per un successo, visto che nelle prime due giornate i capitolini hanno dimostrato di avere qualcosa in meno rispetto alle altre concorrenti.

