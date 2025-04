Grande esperienza per la Coser Aniene agli Italiani di categoria di Riccione, nel corso della quale sono arrivati numerosi successi: a fare la parte del leone sono stati soprattutto i maschi nella formazione allenata dal presidente Fabio De Santis. Lorenzo Ballarati, alla sua prima vera volta con i Carabinieri, è tornato a casa con ben quattro medaglie, ovvero un oro, un argento e due bronzi. Fondamentale anche la partecipazione di Daniele Fiorelli, che ha chiuso la sua esperienza con due ori, un argento e un bronzo. I ragazzi sono stati superlativi già dalla prima giornata di competizioni: la mattina ha cominciato Lorenzo Ballarati, che ha portato i Carabinieri al primo posto 4x100 stile libero con una frazione da 47"80 in prima frazione. Poi è stata la volta di Daniele Fiorelli che lancia al secondo posto la 4x100 stile dell'Aniene col tempo di 51"12, suo nuovo personale. Ma il bello arriva nel pomeriggio, dove Fiorelli vince i 200 stile libero Ragazzi col tempo di 1'50"13, sfiorando il record tricolore di categoria. Subito dopo tocca a Ballarati, che si prende il terzo posto nei 200 stile, gara che nuota pochissimo. Ed anche la seconda giornata è stata ricca di soddisfazioni per i ragazzi della Coser Aniene. Nella sessione mattutina oro per Daniele Fiorelli, che vince il 200 misto con una gara strepitosa, migliorando il personale. Quindi è stata la volta di Lorenzo Ballarati, che ha piazzato un secondo posto nei 50 stile libero, dietro al talentuoso Candela. Subito dopo il tritone civitavecchiese ha preso per mano la staffetta 4x200 stile dei Carabinieri e con un'ultima frazione da 1'45" l'ha portata a vincere l'oro. Nel pomeriggio Fiorelli ottiene il terzo posto nei 400 stile. Bene anche Flavio Argiolas nei 200 rana con una prestazione fatta di caparbietà. Ed è finita con le ultime soddisfazioni l'esperienza gialloblu con i risultati della giornata conclusiva a Riccione. Lorenzo Ballarati ha vinto il bronzo nei 100 stile libero, abbassando il personale a 47"50. E il tritone dei Carabinieri si è ripetuto nella staffetta, dopo soli cinque minuti, con una grande prova, portando il gruppo dei militari al secondo posto. Quindi è stata la volta di Daniele Fiorelli, che, dopo un quinto posto nei 200 farfalla, apre il gas e con un 51"10 arriva secondo ai 100 stile libero, e poi e con una frazione da 55"80 nella staffetta mista, si mette al collo il bronzo. Bene anche Damiano Melis nei 200 farfalla. «Si chiude questa tre giorni - affermano dalla Coser Aniene - con la consapevolezza che, considerate anche le importanti prove delle ragazze, il nuoto Coser è una certezza da anni». Il riferimento della società del presidente gialloblù Fabio De Santis è riferito a quanto fatto, al via delle competizioni in terra romagnola, da parte delle ragazze, che hanno aperto la strada ai loro colleghi, con un bilancio positivo. Viola Ricci e Matilde Petronilli hanno dimostrato il loro valore in tutti gli appuntamenti della kermesse della riviera romagnola. Le due ondine gialloblu hanno ottenuto i loro nuovi personali. Ricci ha dimostrato notevoli miglioramenti ed è riuscita a sfiorare il podio nei 200 dorso, con un quarto posto che vale tanto, perché il personale di 2'11"19 le permetterà di partecipare agli Assoluti tra 10 giorni. Anche nei 100 dorso Ricci migliora il personale con 1'01"99, bene anche nei 400 stile con 4'19"60. Soddisfazioni anche per Matilde Petronilli, nei 100 dorso con un 1'01"30 di personale. Peccato solo per un decimo di distacco, che non le permette l'accesso agli Assoluti, ma ottima prestazione. Bene anche nei 200 dorso con il personale di 2'14"30, e nei 50 dorso con 28"80. «Siamo contenti dei progressi di Viola e Matilde - spiegano dalla Coser Aniene - che sono state protagoniste in tutte le gare. Brave ragazze».

