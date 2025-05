Ora è ufficiale. Il tritone della Coser Aniene, Daniele Fiorelli, prenderà parte con la Nazionale giovanile all’European Youth Olympic Festival, che si terrà a Skopje, capitale della Macedonia, dal 20 al 26 luglio. Grande soddisfazione da parte dello staff gialloblu, per essere riuscita ad ottenere una chiamata azzurra per un altro ragazzo cresciuto nel vivaio, dopo Lorenzo Ballarati e Viola Ricci. «Ma in questi giorni – affermano dalla Coser – dopo l’annuncio dei lavori che porteranno alla chiusura anticipata dello Stadio del Nuoto, indispensabile per preparare appuntamenti così importanti, c’è tanta apprensione. Non si capisce come siano stati dati i permessi nel pieno della stagione agonistica, facendo un danno a chi da un anno si sacrifica per raggiungere obbiettivi importanti, che danno lustro allo sport. Speriamo che ci sia la possibilità di potersi allenare tranquillamente, ma in questa città anche le cose semplici sembrano diventare difficili».

