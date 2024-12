Seguendo le direttive e gli intendimenti della delegazione Figc di Viterbo da segnalare la bella iniziativa della società del Corchiano partecipante al campionato di Terza Categoria che con il suo mister ed alcuni giocatori della prima squadra e la segretaria Chiara, hanno seguito il corso Bls-D Dae. Si è trattato di una lezione frontale e pratica all’utilizzo del defibrillatore automatico. Il Decreto Balduzzi, in vigore dal 1 Luglio 2017, prevede che in ogni impianto sportivo debba essere presente un defibrillatore semiautomatico; oltre che del personale debitamente formato, il quale deve rinnovare periodicamente la propria formazione. La prossima settimana sarà la volta dei mister del SGS, e altri dirigenti. Questo il messaggio della società: «Ci impegniamo sempre affinché la nostra società sia un luogo divertente e sicuro dove i genitori possono lasciare i propri figli. Ma non solo, quello di oggi è stato un impegno e una responsabilità che i nostri affiliati affideranno alla collettività».

