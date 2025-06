ALESSIO GIORDANO

Una delusione cocente in quel del Pietro Desideri. L'Under 18 del Fiumicino esce dal terzo turno della Coppa Lazio, perdendo nella gara secca con l'ASA solamente ai calci di rigore, uscita vincitrice per 5-4. Non basta una prestazione magistrale da parte degli aeroportuali durante 90 e passa minuti di gioco, per passare al turno successivo.

Inutile, dunque, la rete del solito bomber Di Lemma - già in doppia cifra stagionale - nel riprendere momentaneamente la sfida. Un brutto stop per i rossoblu che però non macchia una stagione 2024-2025 disputata da assoluta protagonista. Se pur l'epilogo amaro dei penalty sia stato lo stesso di quello andato in scena in occasione della semifinale playoff. Il secondo posto nel campionato regionale, all'interno del girone A, è solo una tra le svariate soddisfazioni di quest'annata. 69 sigilli messi a segno, 17 subiti e una sola sconfitta maturata, in attesa di riprendere quanto di buono fatto sino ad oggi.

