Secondo turno di Coppa Italia per il Cerveteri, che alle 11 al Galli è chiamato a battere il Tarquinia, avversario che ritroverà dopo sette giorni per la prima di campionato. Per vincere sui cugini etruschi ci vorrà lo stesso Cerveteri di domenica, abile, veloce e motivato che ha spento le speranze del Fiano Romano. I cervi dovranno essere incisivi, caparbi davanti a una squadra modesta ma piena di idee. «Noi dobbiamo metterci del nostro come sempre - spiega Mario Di Ventura - . Domenica abbiamo fatto vedere una parte di noi, perchè ancora non abbiamo raggiunto il massimo della forma. Come inizio niente male, significa che possiamo migliorarci e arrivare nelle condizioni migliori in breve tempo». Mister Superchi potrebbe lasciare spazio a Moretti, al posto di Toscano. A centrocampo rientra Pugliese, in difesa ancora out Roscioli.

