Il sorteggio dei minigironi della terza fase di Coppa Italia, svolto in diretta sulla piattaforma Zoom, ha definito gli accoppiamenti in vista dei concentramenti del 20 e 21 dicembre. Resta ora da stabilire in quale sede si disputeranno le gare, decisione attesa nei prossimi giorni.

Gli Snipers TecnoAlt, formazione nerazzurra della CV Skating allenata da Martina Gavazzi, possono considerarsi soddisfatti: il gruppo con Asiago Newts e Bomporto è equilibrato ma alla portata, con avversari competitivi ma non proibitivi per un roster che ha mostrato solidità nelle ultime uscite.

Sorteggio decisamente più impegnativo, invece, per gli Snipers Vr3, guidati da Riccardo Valentini. La loro presenza nel triangolare con Kraken e Corsari Riccione rende la qualificazione più complessa, soprattutto considerando che i Kraken militano a metà classifica in Serie A e rappresentano un ostacolo di livello superiore.

Per le due squadre nerazzurre della CV Skating si profila dunque un doppio appuntamento ricco di insidie ma anche di opportunità, in una fase che inizierà a delineare le reali ambizioni in Coppa Italia.

