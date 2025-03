Impresa del Borgo Palidoro, che nella semifinale di andata di Coppa Italia di Promozione raccoglie un pareggio sul campo del Ceccano. La formazione di Paolo Caputo fa 1-1 al termine di una gara che è stata molto combattuta dal momento che gli amaranto hanno giocato in 10 uomini per 25 minuti. Ad aprire le marcature è stato Toscano su calcio di rigore dopo appena cinque minuti di gioco, poi nella ripresa i locali hanno raggiunto il pareggio. Il ritorno è stato fissato per mercoledì 7 maggio, pertanto la squadra amaranto avrà tempo e modo per preparare il match. È stata una gara difficile davanti a 400 spettatori, affrontata nel modo giusto da Savarino e compagni. Ancora altri novanta minuti per accarezzare un sogno.

