Pareggia 1-1 il Tolfa di mister Macaluso. Allo Scoponi di Tolfa, con un tempo inclemente (pioggia e vento) la squadra collinare ha giocato contro gli ospiti dell'Ottavia la gara valida per i 16esimi di Coppa Italia. Le due squadre al termine di una bellissima e combattuta partita hanno impattato 1-1. Per il Tolfa al 41' del primo tempo ha segnato Superchi. Al 35' della ripresa il direttore di gara ha assegnato il penalty all'Ottavia: da dischetto ha tirato Tocci, ma il portiere del Tolfa Ciaccia ha respinto, la palla è stata intercettata da Sganga più veloce a raccogliere e a insaccare la rete del pareggio. «Come immaginavamo è stata una partita tosta e giocata bene da entrambe le squadre - spiega il ds Marcello Smacchia - non ci sono state occasioni da rete per almeno fino all'80'. Squadre chiuse, ottime difese che hanno neutralizzato i rispettivi attacchi; è stata una partita tattica. Negli ultimi 10 minuti abbiamo avuto 2-3 palle gol: il portiere loro ha compiuto un vero e proprio miracolo parando il bolide di Pomponi al 90' e poi il loro portiere, nei minuti di recupero, ha parato il tiro di Moretti. Alla fine per quello che si è visto in campo è un risultato giusto. Si deciderà tutto al ritorno: partiamo dallo svantaggio per il gol dell'Ottavia in trasferta vale doppio in caso di parità. Al ritorno dobbiamo assolutamente vincere».

