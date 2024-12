Molti consensi anche nella Tuscia per la promozione della Carrarese in Serie B con al timone mister Antonio Calabro che ha lasciato un buon ricordo nella Città dei Papi per aver guidato la Viterbese nelle stagioni 2018/2019 (presidenza Camilli, subentrò a gennaio e venne esonerato prima della finale di ritorno di Coppa Italia poi vinta con il Monza) e per 16 gare nella stagione successiva al primo campionato sotto l’infelice presidenza di Marco Arturo Romano. Per il tecnico Calabro tanti attestati di stima sui siti sociale da parte degli addetti ai lavori e di calciofili viterbesi.

Intanto conclusi i playoff di Serie D e conclusi i playout di Serie C si può finalmente abbozzare una graduatoria per i ripescaggi dalla Serie D alla Serie C. Tenendo in considerazione un aspetto importante: al primo posto, come da regolamento, c'è un’eventuale squadra “B” di Serie A, cosa che quest’anno c'è, ovvero il Milan Under 23, che quindi balza in testa alla graduatoria. Ed ecco la possibile classifica che vede nell’ordine: 1) Milan Under 23; 2) Siracusa; 3) Recanatese; 4) Ravenna; 5) Fiorenzuola; 6) L'Aquila; 7) Virtus Francavilla; 8) Nardò; 9) Alessandria; 10) Grosseto; 11) Pro Sesto; 12) Desenzano; 13) Brindisi; 14) Romana Fc; 15) Fermana (non ripescabile, ne ha già usufruito la scorsa estate); 16) Vado; 17) Olbia; 18) Campodarsego; 19) Monterosi Tuscia.

Ripescaggi con il contagocce visto che a parte la situazione negativa dell’Ancona sembra essere tutto ok per le altre 59 compagini della Serie C per l’iscrizione alla prossima stagione.

SPAREGGI ECCELLENZA. Intanto ecco l’esito delle gare di andata delle finali tra le seconde di Eccellenza che mettono in palio gli altri sette posti utili per la Serie D della prossima stagione: Bisceglie Calcio-Costa D’Amalfi 1-1; Cairese-Fc Terni 4-2; Cliverghe-Fossano Calcio 3-1; Giulianova-Terranuova Traiana 1-3; Magenta-La Rocca Altavilla 0-0; Zenith Prato-Castelfidardo 2-1. Ritorno a campi invertiti domenica quando si svolgerà la gara di andata tra Modica e Pompei, ritorno a Pompei il 23 giugno. Il Modica in semifinale ha avuto la meglio sull’Aurora Alto Casertano.

©RIPRODUZIONE RISERVATA