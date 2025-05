L’attesa c’è stata, ma alla fine Santa Marinella torna ad avere il suo PalaSport, che porta il nome di Enzo De Angelis. All’impianto tirato a lucido si è svolta la cerimonia ufficiale di presentazione, che, in realtà, non è affatto un prologo, in quanto, in queste settimane, si sono già svolti degli eventi sul parquet di via delle Colonie. L’opera è stata conclusa grazie al milione e mezzo di euro messo a disposizione dai fondi del Pnrr. Il centro sportivo potrà ospitare anche grandi eventi, con la speranza che le squadre del territorio possano guadagnare categorie importanti, magari anche a livello nazionale.

Il parquet ha, ora, la dimensione di 1100 metri quadrati, omologato per i campionati di serie A, interamente riscaldato a pavimento e conforme alle normative della Federbasket e della Fipav di pallavolo. È stato inoltre installato un impianto a pompa di calore altamente efficiente per il riscaldamento d’ambiente e la produzione di acqua calda. Gli spazi interni sono stati ampliati e rinnovati, includendo oltre 350 metri quadrati di spogliatoi, servizi, infermerie e tutte le strutture di supporto necessarie al funzionamento della struttura. Un ulteriore finanziamento dal credito sportivo permetterà di completare l’efficientamento energetico con la produzione di energia rinnovabile. Saranno installati oltre 80 kilowatt di energia pulita, rendendo il palazzetto autosufficiente, eliminando completamente le fonti di produzione fossile. Verranno inoltre completate le gradinate e le altre aree sovrastanti l’impianto. L’impianto è stato omologato dal Coni per attività a livello nazionale.

Come detto, si sono già svolti degli eventi, come ad esempio le finali regionali Opes di pallavolo, con la partecipazione di circa 1900 atleti. E il prossimo 20 giugno ci sarà una riunione pugilistica di livello internazionale, sotto la spinta della Santa Marinella Ring. E proprio l’evento di presentazione, anche alla presenza di sindaco di Città Metropolitana e di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, ha visto la partecipazione di numerose realtà del comune di Santa Marinella, che molte società che hanno reso omaggio postando felicitazioni o stories su Instagram con alcuni riflessi filmati dell’evento.

La Perla del Tirreno sta vivendo un momento felice dal punto di vista dell’impiantistica sportiva, avendo inaugurato, ormai qualche anno fa lo stadio Ivano Fronti, diventato un’eccellenza nel comprensorio. Al di là dei gusti politici, le amministrazioni del sindaco Pietro Tidei hanno prodotto dei benefici per la comunità, ed infatti, tra le numerose critiche che gli oppositori rivolgono al primo cittadino di Santa Marinella, raramente si parla di queste tematiche. Sicuramente fa notizia il fatto che, mentre Santa Marinella continua a produrre risultati su questo lato, la vicinissima Civitavecchia continua a faticare affannosamente sul discorso impiantistica sportiva, con la nuova amministrazione Piendibene ancora in pieno lavoro ad un anno dal suo approdo a palazzo del Pincio. E intanto Santa Marinella si prepara anche a tornare ad avere una piscina.

Proprio in occasione della visita del sindaco Gualtieri, è stato dato l’annuncio riguardo la partenza dei lavori per la piscina, che sorgerà tra lo stadio Fronti ed il campo di rugby. L’importo per effettuare gli interventi di due milioni e 920mila euro, giunti da Città Metropolitana. L’opera è prossima al completamento della prima parte, realizzata grazie ad un sostegno del credito sportivo per circa un milione e 160mila euro e che riguarda soprattutto lo scheletro e la tribuna. A lavori ultimati, l’impianto sarà efficiente e moderno, conforme a tutte le normative Coni e Fin, e presenterà soluzioni all’avanguardia per la produzione di energia, garantendo una significativa riduzione dei costi dell’esercizio.

Dal Comune hanno spiegato che “segnerà l’esordio nel nuoto e negli altri sport acquatici, essendo il primo impianto del genere in assoluto”. Purtroppo dobbiamo segnalare che ciò non corrisponde al vero, in quanto qualche anno fa fu costruita e fu attiva, anche se per poco tempo, una piscina all’entrata di Santa Marinella, in zona Prato del Mare. Purtroppo quell’impianto non fu mai fortunato e ben presto dovette chiudere i battenti. Fu anche costituita una società, il Marinella Nuoto, che, con una collaborazione con l’allora Snc Civitavecchia, giocò per qualche anno nei campionati di pallanuoto. Ora quello spazio versa, da anni, nel totale abbandono ed è finito più volte nell’occhio dei soliti vandali, che hanno distrutto praticamente tutto. Visto che il Comune sta facendo molto per garantire degli spazi ai cittadini, perché non fare qualcosa per riqualificare uno spazio che potrebbe essere sfruttato per molte cose?

@RIPRODUZIONE RISERVATA