Una giornata dedicata allo sport all’aria aperta, al benessere e alla condivisione: è questo lo spirito della “Da Vinci Run”, l’evento podistico in programma domenica presso il centro commerciale Da Vinci. Quest'ultimo, patrocinato dal Comune di Fiumicino e organizzato in collaborazione con Isola Sacra Asd.

L’iniziativa è pensata per coinvolgere tutti, dai runner più esperti alle famiglie, fino agli amanti degli animali, grazie a due percorsi differenziati che permettono di vivere l’esperienza della corsa in modo personalizzato e inclusivo.

IL PROGRAMMA. Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle ore 7.15 nel piazzale antistante Decathlon Fiumicino, con la partenza ufficiale prevista per le 8.45. La manifestazione propone due tracciati pensati per adattarsi a esigenze e livelli differenti: il percorso competitivo e quello non competitivo di 9,980 km, ideale per chi cerca la sfida sportiva o desidera mettersi alla prova. Dog & Family Run di 4 km, aperta a tutti dai 14 anni in su, pensata per famiglie e proprietari di cani, in un clima di festa e leggerezza. Cuore pulsante dell’evento sarà il Villaggio Sportivo, uno spazio aperto dove i partecipanti potranno provare gratuitamente diverse discipline sportive. Un’occasione per avvicinarsi a nuove attività, condividere esperienze e vivere una giornata diversa dal solito.

MODALITÀ D'ISCRIZIONE. Le modalità d'iscrizione variano a seconda del percorso scelto: per la gara competitiva e non competitiva su www.icron.it. Mentre, per quanto la Dog & Family Run sarà possibile iscriversi direttamente in loco, presso Decathlon Fiumicino oppure via email a infodavincirun@gmail.com. Il termine per presentare domanda è fissato entro le ore 8.30 di domenica, poco prima della partenza.

