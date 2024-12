Vittoria importante per la questione classifica inerente la Comal Civitavecchia Volley Academy. Le arancionere sono andate a vincere a Roma, al PalaTellene, dove hanno sconfitto per 3-0 il Duemila12 Under nella seconda giornata di ritorno del campionato di serie C. Come si prevedeva alla vigilia, il gruppo di Alessio Pignatelli non ha avuto particolare difficoltà ad imporsi nei confronti delle giovanissime romane, che non sono mai andate oltre i 17 punti a set. Per le tigri è stata l’occasione per far girare il gruppo, per far aumentare la forma di capitan Guidozzi, tornata da poco dopo l’infortunio e per valutare lo stato di forma di ogni ragazza, in vista di impegni sicuramente più difficili. In contemporanea anche la Lazio ha vinto la sua partita e si conferma al comando del girone A con sette punti di vantaggio sulla Comal, stesso distacco che le civitavecchiesi hanno nei confronti della terza forza del raggruppamento, il Sabaudia.

