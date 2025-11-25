Colpo esterno dell’Atletico Focene, che nell’ottava giornata del girone C di Prima Categoria espugna il campo del Civita Castellana imponendosi per 1-0. E conquistando tre punti preziosi per rilanciarsi in classifica, attraverso una vittoria sofferta ma meritata, arrivata al termine di una gara bloccata per lunghi tratti e decisa da un’intuizione dalla panchina di mister Cuffaro. I primi 45 minuti scorrono senza grandi emozioni: le due squadre si affrontano con ordine, con i padroni di casa attenti a non scoprirsi e gli avversarie provano a fare la partita senza però trovare il guizzo giusto negli ultimi metri. Lo 0-0 all’intervallo fotografa perfettamente l’equilibrio della frazione. Nella ripresa l’Atletico Focene cambia marcia, anche grazie alle mosse azzeccate del proprio allenatore. Al 71’ dentro Falappa e fuori Larango, una scelta che si rivelerà determinante. Dopo appena un quarto d’ora dal suo ingresso, infatti, il neoentrato trova il gol che sblocca la sfida: una zampata che vale tre punti e che manda in estasi gli ospiti. Per il Civita Castellana è un’altra battuta d’arresto, seconda sconfitta consecutiva e penultimo posto con soli 3 punti, al pari del Formello fanalino di coda. Un momento complicato per la formazione locale, che dovrà invertire la rotta per non restare invischiata nei bassifondi della graduatoria. L’Atletico Focene, invece, torna a sorridere dopo il ko interno contro la Real Fabrica. Con questo successo la compagine focenese si porta a quota 13, piazzandosi settima e riavvicinandosi alla zona alta del girone. Un risultato importante per morale e classifica, che conferma la solidità del gruppo e la capacità di colpire nei momenti chiave.

IL TABELLINO. Jfc Civita Castellana-Atletico Focene: 0-1.

Marcatori: 84' Falappa.

Jfc Civita Castellana: Nilo; Onofri (50' Mascagna), Anzellini, Borromei, Rossi (68' Nataloni), Calabresi, Casini (81' Tontoni), Giovannetti, Gentilucci (81' Febbi), Michelini (70' Massaini), Avincola. A disposizione: Petrache, Benedetti, Grandicelli, Fallini. Allenatore: Alessio Di Stefano.

Atletico Focene: Molon; Sterpi, Palmieri (59' Giacinti), Puca, Diofebbo, Benedetti, Antonuccio (60' Rosato), Larango (71' Falappa), Alessandrini, Diaz, Pedone. A disposizione: Cortellesi, Rossano, Scifoni, Esposito, Meneghini. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

Arbitro: Figliola di Roma 1.

Ammoniti: Giacinti (AF), Sterpi (AF), Casini (CC), Calabresi (CC), Anzellini (CC).

