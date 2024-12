Si sono messi a lavoro per preparare la prossima stagione in serie C unica, RIM e BKL, che ora dovranno ufficializzare il tutto, partendo dalla denominazione, che sceglieranno nei prossimi giorni. Il primo tassello da scogliere è il coach, che quasi sicuramente sarà Giorgio Russo.

Il tecnico che tanto bene ha fatto con la RIM, non avrebbe rivali sulla panchina. Spetta a lui l'ultima parole se continuare l'avventura. Pedina inamovibile, è il capitano Manuel Parroccini, uno degli attori principali dei successi della RIM.

«Le due società sono in simbiosi, stanno trovando una quadra per sviluppare i programmi della prossima stagione - ha raccontato Parroccini - . La soluzione della fusione sono sicuro che porterà benefici, ci consentirà di unire le forze e di giocare in un palazzetto che tanto desideravamo- Per quanto riguarda il sottoscritto, ho grande voglia di tornare in campo e dimostrare il mio valore. Non mi sento di smettere, voglio continuare a giocare e a divertirmi, consapevole che bisogna dare spazio ai giovani, la linfa della squadra. Ne abbiamo tanti, molto bravi. Ci potranno garantire di fare una bella stagione».

Lo scorso anno i ceretani sono arrivati a un passo dalla B2, chissà quali saranno gli obietti della prossima stagione. Di sicuro, da quando si vede, c'è molta voglia di disputare un campionato da vertice.

