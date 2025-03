Civitavecchia è stata il palcoscenico di una delle gare di pesca più attese dell'anno: il Club Azzurro Canna da Riva 2024, organizzato dalla ASD Canna da Riva Civitavecchia. La competizione, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia, si è svolta venerdì, sabato e domenica alla banchina 13 del porto, nella località conosciuta come “punta interna dell’Antemurale” e ha rappresentato non solo una vetrina di eccellenza per gli sportivi del settore, ma anche un'opportunità importante per l’indotto locale.

Con la selezione delle squadre Nazionali che a ottobre parteciperanno alla seconda edizione del Campionato del Mondo di Pesca a Mentone, in Francia, la manifestazione ha portato in città circa cento persone tra concorrenti e accompagnatori, con un impatto positivo sul settore ricettivo ed economico. Le strutture alberghiere - anche quelle di Santa Marinella - hanno ospitato i partecipanti, mentre i ristoranti locali hanno visto un incremento delle presenze, con i pescatori che hanno anche dato una spinta ai negozi di articoli per la pesca, acquistando materiale e attrezzature.

LE DIFFICILI CONDIZIONI METEOROLOGICHE NON HANNO FERMATO LA COMPETIZIONE

Nonostante il maltempo di questi giorni, la manifestazione è riuscita a svolgersi in condizioni ottimali grazie alla collaborazione della ASD Canna da Riva Civitavecchia e alla qualità del campo di gara, che ha dimostrato di essere un luogo sicuro anche in situazioni meteorologiche difficili. L'allerta della Protezione Civile aveva imposto uno spostamento delle prime due prove al sabato, ma la competizione si è svolta senza intoppi, con un campo che ha mostrato nel complesso una buona pescosità, nonostante la presenza di zone a macchia di leopardo.

La gara ha visto momenti di rallentamento, con una distribuzione dei pesci che ha reso la competizione ancor più affascinante in bilico fino all’ultimo, mettendo alla prova le abilità dei partecipanti. I concorrenti si sono impegnati in una pesca a "senso unico a scorrevole", come da regolamento gara Club Azzurro, cercando di catturare occhiate, sugarelli, saraghi e sparaglioni (tra i pesci di taglia medio grande sono state pescate anche tanute e orate intorno a un chilogrammo di peso) in un ambiente che ha offerto sfide entusiasmanti a livello tecnico e strategico. Il pescato è stato poi ributtato in mare.

I VINCITORI E I FUTURI NAZIONALI

A vincere la gara è stato Alex Sottilotta della Lenza Club Ravenna ASD Matrix, con un punteggio di 8 penalità, seguito da Giuseppe Greco della Lenza Salentina ASD Colmic con 10 penalità e Iacopo Collavoli del GPS Lo Squalo ASD Colmic, anch'esso con 10 penalità ma un piazzamento meno favorevole.

Grazie a queste prestazioni, i sei migliori classificati hanno conquistato il pass per il Mondiale di pesca 2025, che vedrà l'Italia rappresentata da questi atleti di altissimo livello, insieme ai già qualificati Ignazio Loconte, Gianluca Arena e Davide Mora, rispettivamente Campione del Mondo 2024, Campione d'Italia 2024 e Campione d'Italia Float Fishing 2024.

Inoltre, il Commissario Tecnico Valerio Mengozzi avrà il compito di selezionare i restanti tre membri della Nazionale dai classificati dal settimo al quindicesimo posto, portando così il team a completarsi con i 12 atleti che parteciperanno al Campionato del Mondo.

MAURO CAMPIDONICO UNICO CIVITAVECCHIESE PARTECIPANTE

Tra i trenta partecipanti, un civitavecchiese di spessore: Mauro Campidonico, vicepresidente della ASD Canna da Riva Civitavecchia, che nonostante sia stato sfavorito dall’estrazione delle postazioni di pesca, ha fatto un’ottima figura.

UN SUCCESSO PER CIVITAVECCHIA

Questa manifestazione non solo ha messo in luce le abilità dei migliori pescatori italiani, ma ha anche rappresentato un'opportunità di promozione per Civitavecchia, che ha accolto i partecipanti e i loro accompagnatori con calore e professionalità. L'afflusso di appassionati di pesca ha avuto ricadute positive sul turismo cittadino, portando benefici tangibili alle strutture ricettive, ai ristoranti e ai negozi locali, consolidando la città come una meta ideale per eventi di questo tipo.

Il Club Azzurro Canna da Riva 2024 si è concluso con un grande successo, non solo per i risultati sportivi, ma anche per l’importante vetrina offerta a Civitavecchia, che ha dimostrato ancora una volta di sapersi far apprezzare a livello nazionale. Ottimo il campo di gara, che verrà sicuramente preso in esame dai vertici nazionali Fipsas, chiamati a scegliere le location delle prossime manifestazioni europee e mondiali, anche alla luce dell’eccellente organizzazione messa in campo dall’ASD Canna da Riva Civitavecchia che ha curato l’evento nei minimi dettagli, dai mezzi di trasporto all’assistenza medica di emergenza.