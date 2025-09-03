Il basket della Rim Sport Cerveteri può festeggiare un grande traguardo: Claudio Tomasicchio, cresciuto nel vivaio verdeblù, è stato selezionato dagli Hot Pepper Heat, club olandese di assoluta caratura. Dopo aver disputato l’EYBL U20 a Bologna (uno dei tornei internazionali più prestigiosi delle categorie Under) con il team IBA, Claudio è stato notato e contattato per disputare il Campionato Nazionale U22 in Olanda dove è già atterrato. Archiviata la stagione 2024-2025 con prestazioni da oltre trenta punti, per Tomasicchio continueranno anche le avventura europee con l’EYBL.

«Inizialmente ero un po’ scettico – ha raccontato il classe ’05 raggiunto telefonicamente – perché il primo contatto è stato molto informale. Quando abbiamo iniziato a parlare di trasferimento, ho capito che stavamo facendo sul serio. Non è stato semplice decidere, però è un’occasione che non potevo lasciarmi scappare. Ho avuto la possibilità di disputare alcune partite qui già a luglio e ho avuto un mese per decidere. Quando ho firmato il contratto, mi tremava la mano».

«In Italia – ha spiegato Claudio – questo sarebbe stato il mio primo anno da senior, ma ho deciso di fare un’esperienza che mi permettesse di crescere ulteriormente e di tornare ancor più preparato. L’allenatore, WierdGoedee, è vero fuoriclasse e ha seguito ragazzi che oggi sono in NBA. Abbiamo strutture incredibili a disposizione e il clima internazionale che vivo con la squadra è uno stimolo molto importante. Viaggeremo per tutta l’Olanda e disputeremo un campionato importante, cercherò di guadagnarmi più minutaggio possibile».

«Sono molto contento, cercherò di portare avanti sia lo studio che il mio lavoro. Ci tengo a ringraziare la mia famiglia, i miei genitori e mio fratello che mi sono stati accanto in ogni passaggio e mi hanno accompagnato verso questa decisione - ha aggiunto Tomasicchio – senza di loro tutto questo non sarebbe possibile. Poi vorrei ringraziare la RIM, Ilenia e Maura, con cui ho avuto un bellissimo dialogo pre-partenza e, soprattutto, Antonio Pica che è stato molto più di un coach. Ringrazio Fabio Verdone e tutti i coach che mi hanno seguito in questi anni tra Cerveteri, Stella Azzurra e Smith».

«Sono contento che Claudio abbia la possibilità di vivere questa avventura – ha detto entusiasta Antonio Pica, DT del basket Rim – mi dispiace che non sarà dei nostri per la stagione che sta iniziando, ma è giusto che i ragazzi provino a spiccare il volo. Per la società è un vanto perché noi vogliamo essere un trampolino di lancio e devo dire che sono tanti i giocatori partiti da Cerveteri che hanno raggiunto degli ottimi risultati. Ho già detto a Claudio di impegnarsi, di continuare a studiare e di sfruttare al meglio questa opportunità».

