CIVITAVECCHIA – Successo straordinario per Roberta Galletta che, con il quarto e ultimo appuntamento de "Il Porto Narrato-Quattro luoghi iconici del Porto Storico di Civitavecchia" ha riunito circa 400 persone attorno alla bellezza e al mistero della ancora poco conosciuta Civitavecchia Sotterranea. Un pubblico attento, incuriosito ed affascinato dalla storia ha ascoltato i racconti di Galletta sempre più convinta che quella della “Civitavecchia sotterrane” possa essere una grande «opportunità per la nostra Civitavecchia che va colta il prima possibile. Otto anni anni fa, nel 2017, grazie alla collaborazione preziosissima di Annamaria Mosconi , riuscivo ad organizzare per otto domeniche consecutive una serie di visite guidate nei locali che avevano per pochi mesi ospitato il Terminal del Gusto, in quelle che per decenni erano state le antiche rivendite del pesce a ridosso del muraglione di Urbano VIII; 1500 mq di ambienti di epoca romana. Locali - ha ricordato - pieni della nostra storia e archeologia, visti e studiati da Leonardo da Vinci di cui ha lasciato testimonianza in uno dei suoi splendidi disegni conservati nel Codice Atlantico».

©RIPRODUZIONE RISERVATA