CIVITAVECCHIA – Si è spento oggi, nel giorno del suo 67mo compleanno, per le complicazioni dovute a una lunga malattia, Marco Coppari, molto noto in città sia per la sua attività commerciale che per il suo impegno politico.

Militante e poi coordinatore comunale di Alleanza Nazionale, nella scorsa consiliatura era diventato consigliere comunale con la Lega, candidandosi poi alle ultime elezioni con La Svolta.

«Con Marco Coppari - dichiara Massimiliano Grasso - se ne va una persona genuina, che ha interpretato la politica come passione e impegno per la propria città. Al figlio Simone e a tutti i suoi familiari giungano le più sentite condoglianze mie e del gruppo consiliare di Fratelli d’Italia».