La stagione che si è ormai conclusa è stata ricca di soddisfazioni per Civitavecchia. Qualche forte amarezza c’è stata, ma sicuramente possiamo dire che l’annata 2024-25 è stata contraddistinta da tanti successi, che forse nessuno si poteva attendere al cancelletto di partenza. Sono state ben otto le affermazioni nei campionati della società locali, divise tra vittorie di Scudetti, di campionati, di playoff e di Coppe, fruttando comunque delle promozioni.

La palma va sicuramente alla Nautilus, che, contro ogni pronostico, non si è sciolta come neve al sole in conseguenza alle problematiche di impiantistica e di rapporti, con la formazione di Daniele Lisi a vivere una stagione itinerante per proseguire la sua avventura. Alla fine, dopo tanti successi e tante sofferenze, la storica serie A1 è arrivata, festeggiata al massimo da Tortora e compagne, nonostante tutto non sia avvenuto a Civitavecchia, ma a Viterbo, che ha subito accolto le pavonesse.

Altra promozione in serie A1 è stata quella della squadra maschile dell’As Gin, che era partita per disputare un campionato tranquillo, ma che si è trovata all’ultima tappa con la possibilità di centrare la massima divisione se avesse fatto una gara d’alto livello. E questo è avvenuto.

Anche qui le difficoltà ci sono state e sono state legate alla squalifica di Manrique Larduet per tesseramento irregolare nella prima tappa, altrimenti il campionato sarebbe stato un trionfo in lungo e in largo della compagine allenata da Tommaso Pampinella, che ha chiuso lo stesso al primo posto, nonostante le zavorre, raggiungendo un risultato che rimarrà nelle menti di tutti per tanto tempo.

Mirabile anche la stagione della Futsal Academy, che ha vinto, dopo aver fatto una vera e propria impresa, i playoff regionali di serie C1, ottenendo il salto di categoria. In autunno le cose andavano male, in città giravano voci di progetto al capolinea e di spogliatoio spaccato. Ma il team di Vincenzo Di Gabriele ha saputo ballare sotto la pioggia e nel girone di ritorno, dopo aver corretto delle situazioni tattiche, è stato un lungo palcoscenico rossoblu, completato dal successo esterno col Buenaonda e con il successo di Genzano contro il Cecchina. Peccato aver ceduto solamente ai rigori nella semifinale dei playoff nazionali, ma aver riportato il calcio a 5 locale su un parquet è stata una bella soddisfazione.

Civitavecchia ha anche vinto uno Scudetto, grazie alle Sniperine Crt nell’hockey femminile. Dominio incontrastato con tutti successi nella prima fase, poi la finale playoff dove le ragazze di Martina Gavazzi cadono fragorosamente a Bomporto. Ma le civitavecchiesi sanno di essere più forti e nelle altre due finali questo si vede e può partire la festa.

Fino a qualche anno fa la città tirrenica era comparsa nei campionati minori di calcio. Ma negli ultimi tempi domina e fa suoi i tornei della provincia di Viterbo. Il Quartiere Campo Oro ha vinto il secondo campionato su due dalla sua rifondazione, senza mai mollare l’osso in Seconda Categoria, dove è stato campione con tre giornate d’anticipo. Nonostante il dolore per la scomparsa di Francesco De Martino, l’undici di Fabio Secondino ha devastato la concorrenza ed ha riportato entusiasmo nel quartiere.

In Terza Categoria vince per il secondo anno consecutivo Civitavecchia, ma questa volta con la Csl Soccer. Monologo del team di Tommaso Valente, che ha chiuso da imbattuto ed ha fatto tornare sulla scena un nome che era sparito dalla mappa del calcio regionale.

In città sono state vinte anche due Coppe. Entrambe da parte dell’Evergreen. I gialloblu hanno fatto il vuoto nella Coppa Provincia di Viterbo ed hanno ottenuto anche loro la Seconda Categoria. Stessa cosa nella Coppa Lazio di serie D di calcio a 5, con i civitavecchiesi che hanno ottenuto il trofeo e sono meritatamente saliti in C2, dopo aver vinto ufficiosamente il campionato, poi tolto incredibilmente dalla Lnd Roma.

