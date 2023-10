Sono giorni speciali, di spessore internazionale, quelli che si stanno vivendo alla Lega Navale. A due passi dal Pirgo si stanno svolgendo gli allenamenti della Nazionale Foil maschile, allenata dal civitavecchiese Adriano Stella ed a cui si sono aggiunti un atleta britannico e uno israeliano, e la selezione azzurra femminile Ilca. Le buone giornate di questi giorni, con vento di ponente di poco inferiore ai 20 gradi permetterà alla comitiva di allenarsi in città ancora per un po’. Tanta la soddisfazione per la Lega Navale, che torna ad essere al centro del movimento nazionale e internazionale. «C'è stata una piccola pausa - afferma il ct Adriano Stella - ma questa settimana i ragazzi si sono ritrovati per iniziare questo percorso di 10 mesi. Civitavecchia in questo fine 2023 ritorna ad essere un po' il fulcro della vela nazionale e internazionale, abbiamo qui ospite da noi il ragazzo israeliano che giunse quarto alle Olimpiadi di Tokyo e un altro ragazzo della nazionale inglese. Quindi a Civitavecchia si ritorna a parlare un po' di lingua internazionale credo che la scelta della nostra città, in questo periodo, possa portare i suoi frutti. Sono convinto che, complici le giornate e questo bellissimo ponentino, riusciremo a fare tutti i lavori che ci siamo messi in testa, prima di partire per la stagione alle Canarie». Presente anche il campione Nicolò Renna, che potrebbe rappresentare l’Italia a Parigi. «Siamo venuti a Civitavecchia a ottobre - spiega Renna - per allenarci e stiamo molto bene. C'è vento, c'è il sole, c'è caldo e quindi è un posto perfetto per allenarsi specialmente in questo periodo. Con Adriano stiamo facendo un grandissimo lavoro, che coinvolge anche Luca Di Tomassi, che ringrazio per tutta la passione che ci dà per questo sport e per i risultati che siamo riusciti a portare a casa». Grandi i sorrisi anche per la Lega Navale. «È una bella occasione - commenta il presidente Dario Iacoponi - che ci è stata data dalla Federazione, ci è stato richiesto di ospitare questo collegiale e con grande piacere abbiamo accolto questa domanda, perché è anche un momento di crescita. Per noi è interessante, lo è per la città essere stati scelti per questo collegiale e fare in maniera che anche il nostro rappresentante in federazione abbia modo di lavorare nella sua città. Io credo che, oltre che per la nostra sezione, sia anche un orgoglio per Civitavecchia ospitare ragazzi che vengono. Non soltanto italiani, ma anche talenti internazionali, abbiamo campioni che hanno partecipato alle Olimpiadi e che parteciperanno ai prossimi campionati, per cui sono ragazzi da vedere, da tenere sott'occhio, che ci daranno grosse soddisfazioni e averli come ospiti per noi è un motivo di grande vanto».

