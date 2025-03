E’ stato un brutto venerdì per la pallanuoto civitavecchiese ed in generale per gli sport aquatici. A 70 anni ci ha lasciato Enrico Pietranera, volto conosciuto soprattutto del mondo Master. Proprio in questo settore, il centroboa ha raggiunto risultati pazzeschi, vincendo di continuo medaglie negli appuntamenti internazionali tra Europei e Mondiali. E lo scorso anno, Pietranera si era recato a Doha, dove con la squadra dei Nuotatori Civitavecchiesi aveva messo al collo il bronzo. Ma gli ultimi mesi non sono stati per nulla semplici per Pietranera, che per una malattia è stato ricoverato in ospedale. Lentamente le sue condizioni erano migliorate, ma non era più riuscito a tornare dai suoi amici Master la domenica mattina al PalaGalli. Quindi un nuovo peggioramento, che gli è stato fatale. Nel corso della sua carriera giovanile, Pietranera ha anche indossato le calottine di Snc, Fiamme Oro ed Argentario, venendo conosciuto nel corso degli anni 70. Alla famiglia Pietranera vanno le condoglianze della nostra redazione.

