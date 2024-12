Per il calcio locale sarà una domenica contrassegnata soprattutto da un derby comprensoriale, seppur amichevole. A tre settimane dalla partenza dei campionati si affronteranno Tolfa e Civitavecchia nella cornice del Felice Scoponi in collina, con il match che prenderà il via domani mattina alle ore 10 per cercare di evitare il più possibile la calura di questa settimana, anche se le previsioni meteo invitano al livello di guardia, in quanto è prevista pioggia. Per quanto riguarda questo incontro al match dovrebbe arrivarci meglio il Civitavecchia, che ha una settimana di allenamenti in più rispetto ai biancorossi e che potrà presentarsi sul terreno in erba sintetica dello Scoponi con il vantaggio dal punto di vista tecnico, in quanto giocherà ancora in Eccellenza, mentre il gruppo dell’ex Roberto Macaluso sarà nuovamente al cancelletto di partenza della Promozione, con i due tornei che partiranno nella stessa data, quella dell’8 settembre. Per il Civitavecchia si tratta del secondo impegno dopo quello che ha concluso il ritiro di Tagliacozzo (L’Aquila), dove l’undici di Massimo Castagnari è uscito vincitore con un evidente 4-1 nei confronti del Celano, mettendo subito in mostra bomber Manuel Vittorini, autore di una doppietta. Per quanto riguarda il sentiero verso il debutto ufficiale, la società ha deciso di concedere un impegno settimanale alla squadra che, dopo Tolfa, avrà altri due impegni in calendario, come quelli di Santa Marinella del prossimo weekend e la prima uscita al Tamagnini, con le prove generali del 31 agosto contro il Grifone, prima della partenza ufficiale. Ha cominciato bene il proprio percorso anche il Tolfa, che nella prima uscita ha sconfitto per 2-1 la Juniores del Ladispoli allo Scoponi. Dopo il vantaggio rossoblu, i collinari hanno rimontato segnando nel primo tempo con Pangi e realizzando il gol della vittoria nella ripresa con Geovani. Poco da dire sul costrutto dei biancorossi, che hanno dovuto fare i conti con tantissime assenze ed hanno pensato soprattutto a dare minutaggio a tutti i giocatori presenti in formazione.

