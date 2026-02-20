Il Civitavecchia Calcio comunica che, in occasione del prossimo impegno di campionato contro la Boreale, in programma domenica al Vittorio Tamagnini alle ore 15, l'accesso sugli spalti sarà consentito per un numero massimo di 99 persone.

Tutti i possessori di abbonamento potranno prenotare il proprio posto in tribuna tramite un messaggio whatsapp al numero 3928233240, nel quale dovranno essere indicati sia il numero di abbonamento che il nome dell'intestatario/a dello stesso.

Al fine di consentire la visione della partita ai tesserati nerazzurri e ai propri familiari, per l'occasione sarà messo a disposizione il campo da calcio a 5 adiacente la porta del campo di calcio a 11. Considerata la situazione di emergenza, sarà inoltre possibile assistere al match anche all'esterno del campo, in virtù della temporanea rimozione degli striscioni pubblicitari.

«Ringraziamo sentitamente – dichiarano dal Civitavecchia Calcio – l'Assessore ai Lavori Pubblici, Patrizio Scilipoti, il Sindaco della Città di Civitavecchia, Marco Piendibene, e l'Amministrazione Comunale tutta per la vicinanza e per il supporto mostrati negli ultimi giorni. Non per ultimo, un grazie sincero giunge anche al Presidente del Quartiere Campo dell'Oro, Antonello Quagliata, per l'incessante lavoro profuso nelle scorse ore, tale da consentire comunque l'accesso sugli spalti al nostro meraviglioso pubblico».

