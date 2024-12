Prima sconfitta stagionale per il Civitavecchia Calcio nel campionato di Eccellenza. Lo stop giunge alla decima giornata, di fronte al pubblico del Vittorio Tamagnini. Il Tivoli infrange l’imbattibilità dei nerazzurri, prevalendo per 1-0. Mister Castagnari ha a disposizione praticamente tutta la rosa, ad eccezione dello squalificato Laurenti e schiera un 4-3-3, con Luciani nella cerniera di centrocampo, mentre Vittorini e Cesaroni assistono il rientrante Cruz. È un primo tempo dove i padroni di casa partono benissimo provando con vari tiri da fuori a scardinare la porta avversaria con Cruz e Gagliardi che mancano di poco l’1-0; al 23’ dopo una grande azione sulla destra Luciano scalda i guanti all’estremo difensore Opara, che ha dimostrato la sua tenuta e che è stato tra i migliori di giornata, e pochi minuti dopo colpisce un palo con Vittorini al volo su cui tocco del portiere del Tivoli è decisivo per evitare lo svantaggio. Tutto lascia presagire che presto possa giungere il gol del Civitavecchia per sbloccare la contesa, ma non sarà così. Sul finale dei primi 45’ Proietti col piede calcia da fuori e Opara fa un’altra importante parata che lascia il risultato sullo 0-0 al termine del primo tempo. Nell’avvio di secondo tempo il Civitavecchia riparte bene eppure, a segnare, è il Tivoli che sfrutta una corsa in area di Rodrigo Izco col pallone tra i piedi, vince un rimpallo e la palla va sui piedi di Tilli che a porta vuota segna lo 0-1 ospite. Qualcosa di dire sul comportamento difensivo, troppo leggero, cosa che ha permesso ai tiburtini di tirare da distanza ravvicinata, senza che Romagnoli potesse opporsi alla pungolata degli amarantoblu. Nerazzurri che avrebbero subito la chance per pareggiare grazie ad un inserimento in area di Fatarella che col pallonetto scavalca Opara ma Cruz di testa manca l’appuntamento con il gol. Nel finale di gara i ragazzi di mister Castagnari tentano il forcing offensivo per cercare almeno la rete del pari ma la stanchezza pesa sulle gambe dei nerazzurri che non riescono a segnare con Opara che riesce a mantenere la porta inviolata fino alla fine: il Tivoli sbanca il Tamagnini e sconfigge il Civitavecchia Calcio, che resta primo in classifica a +2 sul Valmontone. Forse è mancato qualcosa negli ultimi 20 minuti, con il Civitavecchia che non è stato capace di buttare nessun pallone negli ultimi 16 metri, sperando in una deviazione o in un episodio favorevole. Tanto rammarico che non va ad intaccare quanto fatto finora dal gruppo di Castagnari, che sta disputando una stagione sopra le righe e può continuare a sognare senza timori di sorta. È chiaro che iniziare il ciclo difficile di partite subito con una sconfitta, non è il miglior viatico, anche perché si giunge da una giornata nella quale quasi tutte le dirette concorrenti attuali hanno vinto, con il Valmontone che ha ridotto a due le lunghezze di distacco.

«Ho poco da dire ai ragazzi di negativo - afferma mister Castagnari - se c'era una squadra che doveva sbloccare il risultato era la nostra. Nel primo tempo abbiamo creato tante chance per segnare, ma in un modo o nell'altro, anche per la capacità del portiere Opara, non siamo riusciti a rompere lo 0-0. Ora ci attende una settimana difficile, visto che mercoledì andremo a giocare sul campo del Montespaccato per la Coppa Italia e ci sarà qualche scelta diversa, per far ruotare le rotazioni. La prestazione c'è stata, dobbiamo ripartire da questo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA