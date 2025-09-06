Il tempo delle parole e delle prove è finito. D’ora in poi si gioca. Comincia la nuova avventura in Eccellenza per il Civitavecchia, che alle 15.30 riceverà al Vittorio Tamagnini l’Aurelio. Subito una gara che può dire molto sulle qualità dell’undici di mister Massimo Castagnari, anche per una cabala che il gruppo si porta dietro dalla scorsa stagione. Nell’ultimo precedente, lo scorso 16 marzo, a vincere furono proprio i romani, che riuscirono a prevalere con un gol a tempo scaduto dell’attaccante Accrachi.

Furono punti che costarono molto caro nella lotta per l’accesso ai playoff, assieme ad altre partite contro squadre di bassa classifica, che non consentirono ai nerazzurri di ottenere da subito il secondo posto, poi perso solo nello spareggio contro la W3 Maccarese al Francesca Gianni. Ora la speranza è che le cose vadano diversamente, anche perché il mercato estivo del ds Angelocore ha i contorni di una rivoluzione: solo cinque giocatori sono rimasti, tra tanti addii e tanti nuovi volti, anche per via del ritorno della regola degli under, con lo staff tecnico che ha testato una miriade di ragazzi giovani, tra cui la punta Marcelletti, in questo periodo in prova alla Cremonese.

Per quanto riguarda la formazione, mister Castagnari dovrà prendere delle decisioni importanti in queste ore, in quanto deve valutare le condizioni degli acciacchi di alcuni giocatori. Certamente mancheranno Zambruno, Pane e Gervasoni, che devono scontare delle squalifiche dalla scorsa stagione. Di contro l’Aurelio, reduce dal successo in amichevole per 2-1 a Ladispoli, è reduce dagli arrivi degli ultimi giorni del portiere Grandi dal Fonte Meravigliosa, del centrocampista con tante presenze in serie D Ruci, dall’esterno Soletta dalla Fermana e del ritorno a pochissimi mesi di Manzo.

I biancoblubordeaux hanno cambiato moltissimo e i più attenti lo sapranno, visto che diversi elementi sono passati al Ladispoli. Dentro Federico Capanna e Mercadante, proprio dall’Academy, Di Fabio dal Roma City, Scaffidi dal Real Monterotondo, ed infine un ex come Petrini, ricordato per un gol decisivo di testa contro il Pomezia. Ex anche in dirigenza con Valerio Fischer, alcuni anni fa al Civitavecchia.

«Le aspettative sono alte – dichiara il difensore e vice capitano Giordano Fatarella – speriamo di mantenerle e di fare bene, perché partire bene i permette poi di affrontare, non dico tutto il campionato, però almeno l'inizio con un altro appeal. Non siamo ancora al 100%, perché se il lavoro è fatto bene, ci potremmo stare solamente tra qualche settimana e poi lo saremo per tutto il campionato. Credo che questo Civitavecchia non abbia bisogno di nascondersi. Puntiamo in alto, se non sarà vittoria del girone, vorremo centrare i playoff. Ma alla fine vincerà una sola squadra, sarà difficile imporsi. Abbiamo un po’ di pensieri con l’Aurelio per quanto avvenuto lo scorso anno, ma noi siamo totalmente un'altra squadra. Poi è la prima giornata, sappiamo che è totalmente diversa da dalle altre».

Civitavecchia-Aurelio sarà diretta da Christian Di Folca di Frosinone, affiancato da Pietro Serra e Carlo Rainaldi, entrambe della sezione di Tivoli.

