Il Civitavecchia Calcio è solo al secondo posto nel girone A di Eccellenza. I nerazzurri hanno espugnato il “Desideri” vincendo per 1-0 contro il Fiumicino nella 25esima giornata del massimo campionato regionale. Difficile vincere per gli uomini di Massimo Castagnari, alle prese con diverse assenze e con un terreno di gioco che non ha permesso di poter eccellere attraverso la tecnica, con il Civitavecchia che sicuramente è messo meglio rispetto al Fiumicino. Dopo un primo tempo senza variazioni di punteggio, nella ripresa ci pensa l'attaccante Di Vico a portare in vantaggio i suoi al 10', segnando il suo secondo gol consecutivo. Quindi ancora seconda posizione per la formazione diretta da Massimo Castagnari, che proseguirà il duello con la W3 Maccarese. La formazione non presenta particolari sussulti, se si considera che a centrocampo manca Proietti, nemmeno convocato, e sostituito da Canestrelli. Avellini viene schierato in attacco, a fare da sostegno a Rei e Di Vico, ancora una volta confermato come ariete dell’area di rigore, per via dell’assenza di Cruz, che dovrebbe stare ai box ancora per un mese circa. Inizio non semplice per entrambe le squadre con il vento che rende difficile le manovre offensive nella prima parte di gioco, con la prima reale occasione avviene al 17’ con Bianchi che sugli sviluppi di un corner ha la possibilità di trovare il gol ma dal limite dell’area calcia alto. Prosieguo dei primi 45 minuti di gara dove la fisicità e i tanti falli commessi da ambe le squadre si rendono protagonisti, con l’occasione di Rei che mette in mezzo la sfera che passa sopra tutta la riga bianca di porta senza che nessun compagno ci arrivi ad essere l’ultima chance del primo tempo. Riavvio di gara dove il Fiumicino prova a rendersi pericoloso con un tiro dalla distanza di De Nicola bloccato da Romagnoli. Al minuto 54 la gara si sblocca a favore dei nerazzurri, grande recupero di Gagliardi dopo un angolo a nostro favore che prende la palla, la passa a Di Vico che si gira dentro l’area e col destro a giro crea una parabola sul secondo palo imparabile per l’estremo difensore avversario: 0-1 Civitavecchia. Secondo tempo dove le occasioni sono molto poche e ritorna il clima fisico e di lotta in cui entrambe danno tutto per ogni singolo pallone e per ogni centimetro disponibile, nel finale il Fiumicino tenta il forcing finale senza successo alcuno, il Civitavecchia espugna il “Desideri” grazie alla rete di Di Vico per 0-1. Quindi una vittoria fondamentale per Funari e compagni, che approfittano del pareggio della W3 Maccarese sul campo del Pomezia e si portano a due punti di vantaggio nei confronti della compagine diretta da Francesco Colantoni. Il periodo morbido del calendario terminerà domenica, quando ci sarà il test casalingo contro l’Aurelia Antica Aurelio, che non sembra essere quella squadra insidiosa che abbiamo notato nelle ultime stagioni. E intanto Francesco Di Vico si conferma bomber dai gol pesanti: con le sue due reti contro Luiss e Fiumicino, sono quattro i punti che ha portato in dote alla sua squadra.

IL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE: «DI VICO MERITA TANTI COMPLIMENTI. ERA STATO ACCOLTO CON DIFFIDENZA...». «È stata una partita difficile - commenta il direttore sportivo Marco Angelocore - in un campo non accettabile. Ho visto una grossa squadra, sul piano mentale nel primo tempo siamo stati bloccati, ma sapevamo che era complicato riuscire ad imporsi. Non abbiamo avuto grandi occasioni. Il secondo tempo è stato sulla stessa falsariga, con loro molto chiusi e aggressivi. Pochi spazi c’erano a disposizione, ma per fortuna siamo riusciti a sbloccare il risultato con una prodezza di Di Vico. Francesco è un ragazzo che merita tanti complimenti, era stato accolto con un po’ di diffidenza dal punto di vista tecnico, ma credo che meriti grandi lodi, per quanto fatto anche per l’aspetto comportamentale, è un giocatore che ha la testa a posto. Arrivare in una piazza di alto livello, da classe 2001 che deve rimpiazzare l’assenza di Cruz, non è affatto semplice. Francesco sta reagendo davvero bene. Ha lottato, con due partite ci ha fatto prendere quattro punti con i suoi gol decisivi. Francesco merita davvero tanto. La squadra ha offerto una buona prova, ma l’eurogol di Di Vico ci ha permesso di sbloccare una partita molto complicata. Dopo si sono aperti gli spazi. Rei ha fatto una buona partita sulla sua fascia e potevamo anche raddoppiare. Complimenti ai ragazzi, parliamo di gente che non tradisce mai. Hanno anima, hanno dei valori, sono fiero di essere il loro direttore sportivo. Andiamo avanti così».

LA FORMAZIONE. Civitavecchia (4-3-3): Romagnoli, Funari (86’ Proietti), Cerroni, Bianchi, Fatarella, Canestrelli, Luciani (88’ Rossetti), Gagliardi (84’ Pica), Rei, Avellini (77’ Cesaroni), Di Vico. A disposizione: Calisse, Cataldi, Serpente, Converso, Nustriani. Allenatore: Castagnari.

