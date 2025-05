L’Under 12 del Crc, in franchigia con i Barbarian Rugby, ha partecipato al prestigioso torneo “Città di Treviso” ottenendo un buon piazzamento. Gran bel torneo a Treviso dove i giovanissimi rugbysti danno battaglia e si distinguo per tenacia e voglia di giocare oltre che divertirsi. Ben 80 le squadre partecipanti, con i civitavecchiesi che si sono piazzati a centro classifica. Soddisfatti e stanchi del lungo tour gli allenatori Marco Maddaloni ed Alessio Cicoria ed il dt Marian Neagos così come i dirigenti Sara Celestini e Fabiana Fochetti. Coach Maddaloni: « Una bellissima avventura ed esperienza, sin dalle qualificazioni livello molto alto, tutto nella bellissima cornice della “Ghirada” dove oltre il gioco si dava vita ad una grandissima festa del rugby. I nostri ragazzi si sono ben distinti, tra le loro fila si sono aggregati 4 giocatori dei “Barbarians” di Roma, dando un contributo importante nell’economia di gioco, hanno mostrato gran carattere e voglia di giocare, ogni partita è stata combattuta fino alla fine e questo li ha portati ad occupare, con merito, la 43° posizione nella classifica finale. Sono molto soddisfatto del risultato raggiunto, abbiamo giocato alla pari con tutti, abbiamo vinto, perso e pareggiato delle partite dove la differenza l’hanno fatto i dettagli, l’aver visto i nostri ragazzi non avere timore e cercare costantemente di stare sul pezzo ci ripaga degli sforzi e dell’impegno che dedichiamo a questo sport, aldilà dei risultati conta quello che hanno fatto in campo e sono certo che l’esperienza che hanno vissuto li ha fatti crescere ancora, oltre che lasciare un ricordo indelebile che porteranno dentro di loro per tutta la vita. Con Alessio e Marian ci siamo confrontati e il nostro pensiero comune è di complimentarci con i nostri ragazzi, ci hanno emozionato e ancora una volta resi fieri di loro, anche per l’atteggiamento avuto fuori dal campo».

