Dopo nove risultati utili di fila, si interrompe la striscia del Cerveteri a Canepina, con i padroni di casa dell'Atletico Cimina Falisca che si impongono per 2-0, confermandosi al secondo posto in classifica. In campo il tecnico Ferretti schierava alcuni acciaccati, non ancora al massimo della condizione. È stata una vittoria meritata per i viterbesi, che chiudono la gara nel primo tempo, andando in rete con Giurato, autore di una doppietta. Un primo tempo opaco del Cerveteri, meglio nella ripresa sebbene non ci siano azioni da rete . In effetti i cervi nel secondo tempo hanno offerto una prestazione migliore, ma davanti alla forza dell'Atletico Cimina nulla hanno potuto nonostante impegno e forza di volontà. Una sconfitta che non pesa, lascia inalterate le distanze dalla rivali alla salvezza.

«Nulla da rimproverare ai ragazzi, abbiamo affrontato una grande formazione, abbiamo fatto il possibile per portare a casa un pareggio - afferma il presidente Andrea Lupi - è stata una prestazione in cui non si poteva chiedere di più anche perché avevamo assenze e giocatori a mezzo servizio».

I verdeazzurri rimangono a 18 punti, aspettando il match di domenica al Galli contro l' Atletico Monterano, per chiudere il 2025 in casa del Santa Marinella e poi con il DuepigrecoRoma allo stadio Galli.

