Città di Cerveteri, la cura “Cicino” ancora non fa effetto

Seconda sconfitta di fila del Cerveteri che non si rialza sul campo del Pescia Romana, che batte gli etruschi per 2 a 1. È stata una gara equilibrata, priva di emozioni nel primo, più accesa nella ripresa ravvivata dai tre goal. Per i verde azzurri il vantaggio è stato di Toscano intorno al 60esimo, che ha ribattuto in rete un calcio di rigore respinto dall'estremo gialloblu. I maremmani non ci stanno è sfoderano una bella reazione, pareggiando con Abis, il quale raddoppia su rigore, che in dieci minuti, complice due disattenzioni difensive, cambia il risultato. Una sconfitta che per quello che si è visto in campo non meritavano gli uomini del neo allenatore Gigi Cicino . «I ragazzi hanno giocato bene, abbiamo molte potenzialità sulle quali dobbiamo lavorarci - ha detto l'allenatore . Sono dispiaciuto per il risultato, ma non della prestazione. Ci dobbiamo mettere al lavoro da martedì per preparare la gara con il Tolfa, bisogna essere compatti e rialzarci con una vittoria» . I cervi rimangono a dodici punti in classifica, a nove dalla vetta occupata dalla Sorianese. C' è tempo per recuperare, sono vietati altri passi falsi se si vuole coltivare l'ambizione di lottare per l'alta classifica. « La sconfitta è un risultato eccessivo per quello che si è visto in campo - ha detto il dg Discepolo - . Siamo fiduciosi, dobbiamo crederci perchè il campionato è molto lungo. Io sono convinto che ci riprenderemo presto, vogliamo lottare per le posizioni alte, visto che sono tutte lì con la Sorianese che si sta dimostrando grande squadra e ha preso un buon vantaggio, che non irrecuperabile». ©RIPRODUZIONE RISERVATA