QUI CITTÀ DI CERVETERI. Un pareggio che significa playout in casa. Il Città di Cerveteri conquista l'agognato spareggio casalingo per la salvezza, impattando al “Galli” con il Santa Marinella per 1-1. Una gara dai due volti, con gli ospiti più vivaci e intraprendenti nel primo tempo, in rete con Brutti al minuto numero 7, dopo una disattenzione della difesa cerite. I cervi sembrano accusare il colpo, sono leziosi e poco incisivi ed hanno difficoltà ad entrare nella area di rigore tirrenica. Nella ripresa la musica cambia, i verdeazzurri accelerano , salgono con il baricentro, ma la rete del pareggio sembra una chimera . Ci provano in due occasioni con Bracaglia, salvato da due interventi provvidenziali di Notari, poi è Funari che si gira con il pallone di poco fuori. Il forcing verdeazzurro, infatti, lascia presagire che il gol sia nell'aria. Gli ospiti tengono, colpiscono una traversa con Brutti. A una manciata di minuti dalla fine il gol del pareggio, con il capitano Simone Piano che raccoglie un cross perfetto di Patrascu, di testa il difensore fa esplodere i 200 tifosi del Galli, che cantano e intonano cori per domenica, quando nello stadio cerite arriva la Longarina per uno spareggio che fa salire la febbre della tifoseria.

« Devo ringraziare i tifosi - commenta il tecnico Marco Ferretti - in particolare gli ultras, che ci hanno sostenuto per novanta minuti. Partita dai due volti, siamo stati evanescenti nel primo tempo, più convinti e determinati nella ripresa. Adesso ci andiamo a giocare lo spareggio dove dovremo avere la concentrazione giusta, motivati al massimo per conquistare la salvezza».

QUI SANTA MARINELLA. «Prima di fare il commento di questa partita - esordisce mister Fracassa - mi sento di ringraziare tutti i nostri tifosi che ci sono stati vicini, che ci hanno seguito sia in trasferta che in casa, che hanno gioito con noi nei momenti positivi e ci hanno sostenuto nei momenti negativi. Questo è un pensiero che mi viene dal cuore, quindi grazie a tutti loro perché lo meritano per il loro attaccamento alla maglia. Per quanto riguarda la gara, abbiamo fatto un pareggio che non ci consente di entrare nei playoff visto che l’Ostiantica ha vinto. Comunque siamo stati in partita fino a cinque minuti dalla fine, poi loro sono riusciti a pareggiare. Volevamo tutti un altro finale sicuramente, ci saranno da insegnamento gli errori che sono stati fatti, ora però arriva il tempo della riflessione, per cercare di migliorare sempre, si lavorerà per cercare sempre soluzioni nuove».

«Quella con il Cerveteri è stata una partita di fine campionato – afferma il direttore generale Bruno Luci - con il caldo che ha condizionato sia gli addetti ai lavori ma soprattutto i calciatori in campo. È stata una partita che fino al pareggio la nostra squadra aveva saputo gestire in maniera autorevole, con la possibilità di raddoppiare con Trincia e con Brutti. C’è da considerare che il campionato si è concluso in maniera bugiarda per quello che avevamo visto nella prima parte della stagione. Noi avevamo un progetto che era quello di raggiungere la promozione in tre anni. Considerata la prima parte del campionato, pensavamo di anticipare i tempi, ma non è stato così. Adesso si lavorerà per non ripetere gli errori che sono stati fatti, come le cose buone viste. Voglio ringraziare tutti i nostri tifosi che ci sono stati vicini, soprattutto nei momenti negativi, ma anche tutti i collaboratori, i giocatori e la società».

«Abbiamo assistito ad una partita di fine stagione - sottolinea il direttore sportivo Stefano Di Fiordo - cioè a ritmi non altissimi anche se abbiamo fatto delle buone cose. Nel secondo tempo il Cerveteri ha spinto di più, anche in virtù del fatto che cercava il risultato per giocare il playout in casa. Alla fine il mister ha fatto giocare tutti i ragazzi. Abbiamo vissuto in questa stagione dei momenti bellissimi, ma nel girone di ritorno abbiamo avuto delle difficoltà, però penso che la stagione per il Santa Marinella sia stata positiva. Comunque c'è da migliorare, da sistemare la rosa giocatori, ma noi siamo già proiettati nella nuova stagione per cercare di fare meglio. Ringrazio i tifosi che ci hanno seguito quest'anno, tantissimi sono venuti allo stadio Fronti e tanti anche nelle trasferte. Speriamo di ripetere questa esperienza anche il prossimo campionato».

