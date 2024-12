Se fino a due settimane fa erano diminuite le speranze di ripescaggio, dalle ultime notizie ci sarebbe qualche spiraglio per il Città di Cerveteri. Infatti, da quanto trapela, potrebbe esserci il ripescaggio in Serie D di una laziale, Unipomezia o Tivoli, mentre in Eccellenza, il FalascheLavinio ha annunciato il ritiro dal campionato, causa problemi di natura economica. Pertanto le possibilità che i cervi vengano ripescati sarebbero aumentate. Nella graduatoria, di fatto, sono state ripescate la vincente della coppa Italia di Prima Categoria e la migliore seconda. Il Città di Cerveteri sarebbe, quindi, la quarta nella graduatoria e in casa verdeazzurra prevale fiducia, ma anche tanta cautela. I tifosi, come ovvio, sperano nel ripescaggio, e fino all'ultimo saranno in apprensione per conoscere il destino della squadra del cuore, che è precipitata nel purgatorio dei dilettanti a distanza di 12 anni, quando, però, fu ripescata in agosto. A distanza di molti anni, dunque, tutti si augurano che a fine luglio arrivi una bella notizia. Nel mentre, la squadra sta per essere completata, e alcune caselle sono rimaste scoperte, in virtù del grande punto interrogativo legato al campionato a cui parteciperanno gli etruschi. Certo, a dire il vero, la Prima Categoria è un torneo troppo stretto per un club da un passato glorioso, che negli ultimi anni ha ottenuto importanti risultati, rimanendo in Eccellenza per tre stagioni.

©RIPRODUZIONE RISERVATA