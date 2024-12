La notizia che tutti aspettavano è finalmente arrivata; manca solo l’ufficialità. Il Cerveteri è stato ripescato in Promozione, torna a giocare in quel campionato che aveva lasciato a maggio, dopo la sconfitta nel playout contro il Tarquinia. Settimane di attese e speranze, trasformatesi in realtà, dopo un via vai di notizie che nascondevano mezze verità. Ed ora c'è una tifoseria che può esultare, così come la società che è stata ad attendere, alla finestra per un paio di mesi. «Siamo contenti, ripartiamo con entusiasmo e grandi motivazioni - ha commentato il presidente Andrea Lupi - . Sono stati giorni difficili, non riuscivamo ad avere notizie, ma ci speravamo. Ora ripartiremo con i piedi in terra, consapevoli che dobbiamo lavorare con molta parsimonia e cautela, forti dopo gli errori fatti lo scorso anno. La squadra è attrezzata per disputare un buon campionato, ci sono tanti giovani che ci metteranno gli attributi, avranno il compito di metterci tutto in campo fino all'ultima goccia di sudore». Agli ordini del tecnico Gabrielli , la squadra inizierà la preparazione lunedì 5 agosto, a partire dalle 17 al Galli. Sono 23 i giocatori chiamati a presentarsi lunedì, molti dei quali, almeno una quindicina, vestiranno per la prima volta la maglia verdazzurra.

